TV3 naujienos > Žmonės

Garsios prodiuserės Lauros Paukštės šeimoje – džiugi žinia

2025-09-17 15:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 15:48

Garsios prodiuserės Lauros Paukštės šeimoje – naujas etapas. Jos sūnus Simonas Užupis nusprendė sekti mamos pavyzdžiu. Šia džugia žinia ji pasidalijo su savo socialinio tinklo Facebook paskyros sekėjais.

Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
28

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Facebook ji atskleidė, kad jos sūnus Simonas pradeda naują etapą. Neslėpdama džiaugsmo L. Paukštė rašė: 

„Džiaugiasi širdis, mano sūnus, baigęs animacijos studijas Švedijoje, nusprendė sekti mamos pėdomis ir vienu diplomu neapsiriboti“.

Prisiminė studijų laikus ir sūnaus vaikystę

Ji taip pat prisiminė ir savo studijų laikus, kai dar mažą sūnų tekdavo vestis į tą pačią Vilniaus dailės akademiją.

„Jis nepamena, bet VDA pirmąkart atsidūrė beveik prieš 20 metų, per mano stojamuosius į UNESCO kultūros vadybos ir politikos magistrą, kai neturėjau, kam jo palikti ir jį koridoriuje prižiūrėjo iki šiol man brangios bendrakursės“, – rašė ji.

Prodiuserė nepamiršo ir svarbaus palinkėjimo sūnui:

„Gerų mokslų, Simonai, svarbiausia, nepamiršk, kad menas tai politika.“

