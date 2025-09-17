Kalendorius
Darjušo Lavrinovičiaus žmona Edita parodė, kaip dabar atrodo ūgtelėję vaikai

2025-09-17 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Rugsėjo 14-oji Darjušo ir Editos Lavrinovičių šeimai buvo neeilinė diena. Gimtadienį šventė jų sūnus Darjušas jaunesnysis, o šiemet jis žymi ir svarbaus naujo gyvenimo etapo pradžią.

Rugsėjo 14-oji Darjušo ir Editos Lavrinovičių šeimai buvo neeilinė diena. Gimtadienį šventė jų sūnus Darjušas jaunesnysis, o šiemet jis žymi ir svarbaus naujo gyvenimo etapo pradžią.

3

Savo sūnų socialiniame tinkle Instagram pasveikino mama Edita.

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Sulaukė pilnametystės

Prieraše ji atskleidė, kad šis gimtadienis – ypatingas, nes sūnus pasiekė pilnametystę.

Ta proga ji skyrė jam sveikinimo žodį: „Oficialiai suaugęs! Sveikinimai su 18-uoju – pats gražiausias kelias tik prasideda. Myliu tave, su gimimo diena“.

Pasidalintoje nuotraukoje užfiksuota pati Edita su dvejomis atžalomis: jubiliatu Darjušu ir jaunėle Leyla.

 

 

