Darjušo Lavrinovičiaus žmona Edita parodė, kaip dabar atrodo ūgtelėję vaikai

Savo sūnų socialiniame tinkle Instagram pasveikino mama Edita.
Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sulaukė pilnametystės
Prieraše ji atskleidė, kad šis gimtadienis – ypatingas, nes sūnus pasiekė pilnametystę.
Ta proga ji skyrė jam sveikinimo žodį: „Oficialiai suaugęs! Sveikinimai su 18-uoju – pats gražiausias kelias tik prasideda. Myliu tave, su gimimo diena“.
Pasidalintoje nuotraukoje užfiksuota pati Edita su dvejomis atžalomis: jubiliatu Darjušu ir jaunėle Leyla.
