Zarasų merė: nors informacijos apie skulptūrą trūko, joks menas negali tapti smurto taikiniu

Kita vertus, ji pripažįsta, jog informacijos apie kitą savaitę planuojamą atidengti nuogos vyresnės moters statulą trūko.
„Suprantu, kad ši tema sukėlė daug emocijų ir skirtingų nuomonių. Tai normalu – menas kartais provokuoja, iškelia sunkias temas, kviečia mąstyti. Bet joks meninis kūrinys – patinka jis ar ne – negali tapti neapykantos, smurto ar naikinimo taikiniu“, – BNS penktadienį nurodė merė.
Skulptūra rugpjūčio viduryje Zarasuose turėjo būti atidengta buvusiame KGB kiemelyje. Vis tik, kaip šią savaitę skelbė LRT, dalis miestiečių piktinasi tokiu sprendimu, manydami, kad nuogos vyresnės moters statula miesto centrui netinka.
N. Guobienė pripažino, jog kai kuriems gyventojams trūko informacijos apie šio objekto atsiradimą.
„Tai svarbi pastaba – būsimiems projektams turime dar geriau apgalvoti, kaip įtraukti bendruomenę į pokalbį anksčiau. Kritika – kai ji išsakoma pagarbiai – padeda augti visiems“, – teigė merė.
Padegimo įtariamas 42-ejų Zarasų gyventojas buvo sulaikytas praėjus kelioms valandoms nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, asmuo anksčiau neteistas.
Kaip rašė BNS, Utenos policijos duomenimis, Mykolo Saukos skulptūra „Liudytoja“ skulptūra buvo padegta ketvirtadienį, apie 23 valandą.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą D. Bukonto gatvėje, degė naujos skulptūros įpakavimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žiniomis, sudegus įpakavimui, skulptūra nenukentėjo.
„Tikiu, kad galime likti stipri bendruomenė net tuomet, kai mūsų nuomonės nesutampa. Kad mokėsim išsakyti savo mintis ne griaudami, o kalbėdami. Tegu šis įvykis primena ne tik apie skaudžią patirtį, bet ir apie tai, kad mums rūpi – o kai rūpi, visada galima rasti kelią susikalbėti“, – teigė N. Guobienė.
