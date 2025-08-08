Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Zarasų merė: nors informacijos apie skulptūrą trūko, joks menas negali tapti smurto taikiniu

2025-08-08 16:02 / šaltinis: BNS
2025-08-08 16:02

Zarasuose padegus Mykolo Saukos skulptūrą „Liudytoja“, rajono merė Nijolė Guobienė sako, kad joks meno kūrinys negali tapti neapykantos taikiniu.

Policija. BNS Foto

Zarasuose padegus Mykolo Saukos skulptūrą „Liudytoja“, rajono merė Nijolė Guobienė sako, kad joks meno kūrinys negali tapti neapykantos taikiniu.

REKLAMA
2

Kita vertus, ji pripažįsta, jog informacijos apie kitą savaitę planuojamą atidengti nuogos vyresnės moters statulą trūko.

„Suprantu, kad ši tema sukėlė daug emocijų ir skirtingų nuomonių. Tai normalu – menas kartais provokuoja, iškelia sunkias temas, kviečia mąstyti. Bet joks meninis kūrinys – patinka jis ar ne – negali tapti neapykantos, smurto ar naikinimo taikiniu“, – BNS penktadienį nurodė merė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skulptūra rugpjūčio viduryje Zarasuose turėjo būti atidengta buvusiame KGB kiemelyje. Vis tik, kaip šią savaitę skelbė LRT, dalis miestiečių piktinasi tokiu sprendimu, manydami, kad nuogos vyresnės moters statula miesto centrui netinka.

REKLAMA
REKLAMA

N. Guobienė pripažino, jog kai kuriems gyventojams trūko informacijos apie šio objekto atsiradimą.

REKLAMA

„Tai svarbi pastaba – būsimiems projektams turime dar geriau apgalvoti, kaip įtraukti bendruomenę į pokalbį anksčiau. Kritika – kai ji išsakoma pagarbiai – padeda augti visiems“, – teigė merė.

Padegimo įtariamas 42-ejų Zarasų gyventojas buvo sulaikytas praėjus kelioms valandoms nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, asmuo anksčiau neteistas.

Kaip rašė BNS, Utenos policijos duomenimis, Mykolo Saukos skulptūra „Liudytoja“ skulptūra buvo padegta ketvirtadienį, apie 23 valandą.

REKLAMA
REKLAMA

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą D. Bukonto gatvėje, degė naujos skulptūros įpakavimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žiniomis, sudegus įpakavimui, skulptūra nenukentėjo.

„Tikiu, kad galime likti stipri bendruomenė net tuomet, kai mūsų nuomonės nesutampa. Kad mokėsim išsakyti savo mintis ne griaudami, o kalbėdami. Tegu šis įvykis primena ne tik apie skaudžią patirtį, bet ir apie tai, kad mums rūpi – o kai rūpi, visada galima rasti kelią susikalbėti“, – teigė N. Guobienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų