Zarasuose degė Mykolo Saukos skulptūra: pareigūnai prašo visuomenės pagalbos

Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), apie 23 val. Domininko Bukonto gatvėje padegta nauja skulptoriaus M. Saukos skulptūra „Liudytoja“.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Turinčius informacijos apie šį įvykį prašoma susisiekti su Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininke Neringa Čiegiene, tel. +37067239134, arba el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Įvykį tiria Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato pareigūnai.
