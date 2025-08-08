Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Zarasuose degė Mykolo Saukos skulptūra: pareigūnai prašo visuomenės pagalbos

2025-08-08 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 10:32

Zarasuose ketvirtadienį padegta skulptoriaus Mykolo Saukos skulptūra, pranešė policija.

Policija: Zarasuose padegta M. Saukos skulptūra (nuotr. Policijos)

Zarasuose ketvirtadienį padegta skulptoriaus Mykolo Saukos skulptūra, pranešė policija.

REKLAMA
1

Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), apie 23 val. Domininko Bukonto gatvėje padegta nauja skulptoriaus M. Saukos skulptūra „Liudytoja“.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Turinčius informacijos apie šį įvykį prašoma susisiekti su Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininke Neringa Čiegiene, tel. +37067239134, arba el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Įvykį tiria Utenos AVPK Zarasų rajono policijos komisariato pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų