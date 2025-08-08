Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija sulaikė skulptūros padegimu Zarasuose įtariamą vyrą

2025-08-08 14:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 14:10

Policijos pareigūnai sulaikė dalies gyventojų nepasitenkinimą kėlusios skulptūros padegimu Zarasuose įtariamą vyrą.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Policijos pareigūnai sulaikė dalies gyventojų nepasitenkinimą kėlusios skulptūros padegimu Zarasuose įtariamą vyrą.

0

Kaip penktadienį popiet pranešė Utenos apskrities policija, padegimu įtariamas 42-ejų Zarasų gyventojas buvo sulaikytas praėjus kelioms valandoms nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, asmuo anksčiau neteistas.

Zarasų policijos komisariate ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo, jam vadovauja Utenos apylinkės prokuroras.

Kaip rašė BNS, Utenos policijos duomenimis, Mykolo Saukos skulptūra „Liudytoja“ skulptūra buvo padegta ketvirtadienį, apie 23 valandą.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą D. Bukonto gatvėje, degė naujos skulptūros įpakavimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žiniomis, sudegus įpakavimui, skulptūra nenukentėjo.

Skulptūra rugpjūčio viduryje Zarasuose turėjo būti atidengta buvusiame KGB kiemelyje. Vis tik, kaip šią savaitę skelbė LRT, dalis miestiečių piktinasi tokiu sprendimu manydami, kad nuogos vyresnės moters statula miesto centrui netinka.

