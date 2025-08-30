Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Indrė Bareikienė vasarą uždarė su trenksmu: išskirtinis renginys pajūryje ir scenos partnerės – draugės

2025-08-30 12:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 12:42

Visuomenininkei, televizijos laidų vedėjai Indrei Bareikienei ši vasara buvo iš tiesų įsimintina. Dar vasaros pradžioje vestuves atšokusi garsi moteris šiltąjį sezoną uždarė su trenksmu. Pajūryje gausus būrys moterų lankėsi autoriniame I. Bareikienės stand-up renginyje „Pasileisk plaukus“.

Indrė Bareikienė vasarą uždarė su trenksmu (nuotr. Organizatorių)
54

3

Anot Indrės, penktadienį vykęs įsimintinas vasaros renginys Klaipėdoje labiau mini ne kažko pabaigą, o pradžią, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Indrė Bareikienė vasarą uždarė su trenksmu
(54 nuotr.)
(54 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Indrė Bareikienė vasarą uždarė su trenksmu

„Šis vakaras – šventė ir padėka už naują beprasidedantį itin prasmingą ir svarbų etapą, kuriame bus gausu metų metus kurtų kūrybinių projektų pristatymų, ir ilgai planuotų gastrolių“, – sakė reklamos agentūros „IS agency“ įkūrėja.

Renginio metu I. Bareikienė pristatė ir dar vieną savo autorinę dainą „Ačiū sau“. Taip pat garsi moteris dalijosi ne viena istorija iš asmeninio gyvenimo: „Noriu ir toliau kiekvienai moteriai, atėjusiai į mano renginį, priminti, ką reiškia būti savimi.

Dažnai mes, moterys, užsisukame įvairiuose savo vaidmenyse – mamos, žmonos, darbuotojos, dukros, sesės, namų židinio kurstytojos. O kas esame iš tikrųjų? Būtent ši mintis mane paskatino pradėti kurti šiuos vakarus moterims ir tam tikrus, dažnai tikrai ne tokius jau ir smagius išgyvenimus, kurie kiekvienai pažįstami iki skausmo, pateikti per juoko prizmę. Norėjau garsiai pasakyti kiekvienai – tu ne viena“.

Vakaro pajūryje metu garsi moteris kartu ant scenos žengė su atlikėjomis Gabija Lokyte ir Kristina Talute.

„Muzikinės viešnios mano renginiuose – mano draugės. Dalintis scena su partnerėmis, kurias puikiai pažįstu ir linkiu joms didžiausios sėkmės kūrybiniame kelyje – man yra didelis džiaugsmas. Juolab, kad neatsiejama mano renginių dalis yra geros energijos mainai su kitomis moterimis. Visuomet skatinu į renginį atsivesti mamas, tetas, sese, drauges ar kolege“, – kalbėjo Indrė.

Pasak televizijos laidų vedėjos, laukia itin jaudinantis ir įspūdingas etapas, kurį ir toliau lydės autoriniai renginiai: „Rugsėjį pasimatysime Kaune, spalį Druskininkuose, lapkritį tikriausiai Marijampolėje, o gruodį Panevėžyje“.

