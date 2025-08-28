Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vidas Bareikis atkūrė legendinį kadrą su sūnumi: parodė visiems

2025-08-28 11:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 11:18

Atlikėjo Vido Bareikio gyvenime – ypatinga diena. Rugpjūčio 28 d. jo bei Jurgos Šeduikytės sūnus Adas mini 17-ąjį gimtadienį.

Vidas Bareikis ir jo sūnus Adas (nuotr. asm. archyvo)
4

Žinomas vyras skyrė jautrius žodžius mylimam sūnui, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Vidas Bareikis ir jo sūnus Adas
FOTOGALERIJA. Vidas Bareikis ir jo sūnus Adas

Sveikinimai sūnui

V. Bareikis neslėpė, kad būti tėčiu – dovana.

„Šiandien Adukui 17!

Jau antrus metus iš eilės šią tradicinę foto pasidarome šiek tiek ankščiau, mat @bareikisadas jau išvykęs į savo mokslus.

Išvados tokios:

Pakelti mane jam darosi vis lengviau

Man jį… vis dar įmanoma

Esu dėkingas visom įmanomom visatos jėgom už tai, kad vieną ryškiausių ir svarbiausių žmogiškųjų patirčių – būti tėvu, patiriu būtent su šituo nerealiu žmogumi.

Tu esi įkvėpimas ne tik man, bet ir visai krūvai tave supančių žmonių. Vieni iš ryto pamatę tavo video kartu daro atsispaudimus, kiti paima į rankas knygą ar instrumentą ir sako:

„na jei suderina jis – vadinasi tai yra įmanoma.“

Įmanoma! Manau tai yra tavo žodis nr1 ir su juo tu keliauji vis tolyn, vis gilyn ir svarbiausia tai daroma su tokiu ramiu, išlaikytu chill „mind set’u“.

To ir linkiu! Jausti balansą, neplyzinti nieko aplinkui ir mėgautis kiekviena šio fantastiško „game’o” akimirka.

Myliu ir apkabinu“, – rašė Vidas Bareikis.

Vidas Bareikis taip pat dalijasi ir pokalbiu su Adu.

