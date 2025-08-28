Vidas Bareikis atkūrė legendinį kadrą su sūnumi: parodė visiems

Žinomas vyras skyrė jautrius žodžius mylimam sūnui, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sveikinimai sūnui
V. Bareikis neslėpė, kad būti tėčiu – dovana.
„Šiandien Adukui 17!
Jau antrus metus iš eilės šią tradicinę foto pasidarome šiek tiek ankščiau, mat @bareikisadas jau išvykęs į savo mokslus.
Išvados tokios:
Pakelti mane jam darosi vis lengviau
Man jį… vis dar įmanoma
Esu dėkingas visom įmanomom visatos jėgom už tai, kad vieną ryškiausių ir svarbiausių žmogiškųjų patirčių – būti tėvu, patiriu būtent su šituo nerealiu žmogumi.
Tu esi įkvėpimas ne tik man, bet ir visai krūvai tave supančių žmonių. Vieni iš ryto pamatę tavo video kartu daro atsispaudimus, kiti paima į rankas knygą ar instrumentą ir sako:
„na jei suderina jis – vadinasi tai yra įmanoma.“
Įmanoma! Manau tai yra tavo žodis nr1 ir su juo tu keliauji vis tolyn, vis gilyn ir svarbiausia tai daroma su tokiu ramiu, išlaikytu chill „mind set’u“.
To ir linkiu! Jausti balansą, neplyzinti nieko aplinkui ir mėgautis kiekviena šio fantastiško „game’o” akimirka.
Myliu ir apkabinu“, – rašė Vidas Bareikis.
Vidas Bareikis taip pat dalijasi ir pokalbiu su Adu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!