TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Traumą patyręs Evansas pasidalijo žinute: „Gyvenimas nėra teisingas“

2025-11-13 20:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 20:57

Po tragiškai susiklosčiusio sugrįžimo į Eurolygą Pirėjo „Olympiacos" gynėjas Keenanas Evansas pasidalijo žinute instagrame.

K.Evansas pasidalijo išgyvenimais

Po tragiškai susiklosčiusio sugrįžimo į Eurolygą Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Keenanas Evansas pasidalijo žinute instagrame.

Antrąkart karjeroje Achilo sausgyslę nusiplėšęs amerikietis pasidalijo išgyvenimais, bet nenuleido galvos.

„Gyvenimas nėra teisingas ir niekada nebus, – rašė K.Evansas. – Anksčiau tai sakiau, sakau tai ir dabar. Dievas nedaro klaidų. Aš nežinau kodėl ir nenoriu nusivilti savimi stengdamasis tai suprasti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kontroliuoti tai, ką galiu kontroliuoti. Toks visada yra mano požiūris, kai esu tokioje pozicijoje. Laikas susikaupti ir kibti į darbus. Ačiū visiems už meilę ir žinutes.“

Po 580 dienų pertraukos ant Eurolygos parketo grįžęs 29-erių K.Evansas sunkią traumą patyrė vos per 2 žaidimo minutes prieš savo buvusį klubą Kauno „Žalgirį“.

