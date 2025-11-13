Traumą patyręs Evansas pasidalijo žinute: „Gyvenimas nėra teisingas“

Antrąkart karjeroje Achilo sausgyslę nusiplėšęs amerikietis pasidalijo išgyvenimais, bet nenuleido galvos.
„Gyvenimas nėra teisingas ir niekada nebus, – rašė K.Evansas. – Anksčiau tai sakiau, sakau tai ir dabar. Dievas nedaro klaidų. Aš nežinau kodėl ir nenoriu nusivilti savimi stengdamasis tai suprasti.
Kontroliuoti tai, ką galiu kontroliuoti. Toks visada yra mano požiūris, kai esu tokioje pozicijoje. Laikas susikaupti ir kibti į darbus. Ačiū visiems už meilę ir žinutes.“
Po 580 dienų pertraukos ant Eurolygos parketo grįžęs 29-erių K.Evansas sunkią traumą patyrė vos per 2 žaidimo minutes prieš savo buvusį klubą Kauno „Žalgirį“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!