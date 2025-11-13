„Rytas-2“ nutraukė nesėkmių seriją prieš „Žalgirį-2“

Po šios dvikovos sostinės ekipa turnyro lentelėje žengia vienuoliktoje vietoje, žalgiriečiai – šešti.
Jaunuosius vilniečius šioje akistatoje tribūnose palaikė pagrindinės „Ryto“ ekipos trenerių štabas, sporto direktorius Artūras Jomantas. Susitikime taip pat lankėsi LKF generalinis sekretorius Dominykas Domarkas.
Po trijų kėlinių minimalia persvara pirmavo kauniečiai (55:54), tačiau tada šeimininkai pakilo į lemiamą šturmą.
Sunkiai šiame mače įsibėgėjęs Ignas Urbonas lemiamo ketvirčio starte smeigė 2 tritaškius, Gabrielius Jokubauskas pridėjo dėjimą iš viršaus ir 8:0 spurtą surengę šeimininkai perėmė iniciatyvą – 62:55.
Trimis tolimais dūriais atsakę žalgiriečiai nubraukė deficitą iki vieno metimo (64:66), bet per kitas tris minutes nesukrapštė nė taško. Tuo pasinaudoję „Ryto“ dubleriai pelnė 7 taškus be atsako ir vėl atsiplėšė saugiu atstumu (73:64).
10 kartų paskutiniame kėlinyje suklydę kauniečiai per likusį laiką rimčiau pasipriešinti nebesugebėjo.
Vilniečių centras Arminas Vilkas per 25 minutes pelnė 14 taškų (6/12 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), sučiupo 11 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 23 naudingumo balus.
Prie pergalės I.Urbonas ir Nikas Stuknys pridėjo po 13, Gantas Križanauskas – 11 taškų.
Žalgiriečių gretose dvigubą dublį užfiksavo Jokūbas Rudaitis, kurio kraityje per 30 minučių buvo 13 taškų (4/6 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud), 10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.
Sostinės jaunimas prarado dvigubai mažiau kamuolių (11:22) ir geriau skirstė rezultatyvius perdavimus (18:11).
Šeimininkams nepadėjo Adomas Pocius ir Vincentas Adomaitis, kauniečiai žaidė be Kajaus Mikalausko bei Dovydo Jakštonio.
„Rytas-2“: Arminas Vilkas 14 (6/12 dvit., 11 atk. kam., 2 blok.), Ignas Urbonas (2/7 dvit., 3/6 trit.) ir Nikas Stuknys (5/9 dvit., 4 rez. perd.) po 13, Gantas Križanauskas 11 (4 rez. perd.), Gabrielius Jokubauskas (4/8 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.) ir Gabrielius Bubnys (2/3 trit.) po 10.
„Žalgiris-2“: Majus Bulanovas 17 (4/9 dvit., 2/9 trit.), Jokūbas Rudaitis 13 (4/6 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd., 7 kld., 25 naud.), Dominykas Daubaris 9 (3/7 trit., 8 atk. kam., 2 blok., 6 kld.), Stenas Adamsonas 8, Nedas Raupelis 7 (8 atk. kam.).
Trijulės tempiami Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (8/3) išgyveno dramą namų tvirtovėje. Sandžio Buškevico auklėtiniai 86:80 (28:18, 16:32, 24:11, 18:19) pranoko „Kretingą-Rivile“ (4/7).
Telšiškiai po pirmųjų dešimties minučių turėjo dviženklį pranašumą (28:18), tačiau vaizdas aikštėje pasikeitė antrajame ketvirtyje. Tuomet puolime užsikūrę kretingiškiai į čempionų krepšį suvertė 32 taškus ir į pertrauką ėjo pirmaudami 6 taškais (50:44).
Trečiajame ketvirtyje „Telšių“ krepšininkai atkuto – praėjus 2,5 minutės šeimininkai persvėrė mačo rezultatą (51:50). Vėliau šeimininkai nemažino apsukų ir prieš lemiamą atkarpą pirmavo 7 taškais (68:61).
Likus 2 minutėms iki mačo pabaigos po Juliaus Kazakausko dvitaškio kretingiškiai tirpdė deficitą iki 2 taškų (78:80), tačiau „Telšiai“ atlaikė kretingiškių šturmą ir įsirašė aštuntąją pergalę (86:80).
Telšiai komandai Tomas Balčiūnas per 34 minutes pelnė 23 taškus (7/11 dvit., 2/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 33 naudingumo balus.
Nugalėtojams 20 taškų (4/7 dvit., 3/10 trit., 3/4 baud.) ir 7 atkovotus kamuolius pridėjo Deivdas Rasys, 19 taškų (7/9 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.) sumetė Laurynas Kaveckis.
Kretingos ekipoje išsiskyrė J.Kazakauskas, kurio sąskaitoje per 38 minutes buvo 19 taškų (8/13 dvit., 1/3 trit.), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 26 efektyvumo balai.
„Telšių“ gretose šį mačą praleido akistatoje su Vilniaus „Rytu-2“ nosies lūžį patyręs Martynas Gecevičius ir kapitonas Ovidijus Kaminskis.
„Telšiai“: Tomas Balčiūnas 23 (7/11 dvit., 2/2 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam., 33 naud.), Deividas Rasys 20 (4/7 dvit., 3/10 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Kaveckis 19 (7/9 dvit., 4 rez. perd.), Jaredas Smallas 9 (1/5 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Ignas Razutis 8 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Vilius Pocius 7 (6 atk. kam.).
„Kretinga-Rivile“: Julius Kazakauskas 19 (8/13 dvit., 13 atk. kam., 26 naud.), Mantvydas Staniulis 13 (3/6 trit., 8 rez. perd.), Justas Žiubrys 11, Rytis Zabita 10 (5/6 dvit.), Gytis Mačionis 9 (1/5 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Tautvydas Rudys 8 (4/5 dvit.), Justinas Youngas 7 (5 atk. kam., 2 blok.).
Rekordinis Domanto Vilio šou Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ (7/3) kosminiame mače padėjo pratęsti pergalių seriją NKL. Mariaus Ūso auklėtiniai išvykoje 91:90 (26:25, 21:19, 16:19, 28:27) palaužė Mažeikių „M Basket“ (6/5) krepšininkus.
Likus pusantros minutės iki mačo pabaigos Igno Labučio tritaškis išlygino rungtynių rezultatą (87:87), tačiau vėliau tuo pačiu atsakė Pavlo Karasovas, sugrąžinęs pranašumą mažeikiškiams (90:87).
Tada D.Vilys įmetė dvitaškį (89:90), „Sūduva-Mantinga“ apsigynė ir priešpaskutinis rungtynių išpuolis priklausė svečiams.
Tuomet D.Vilys veržėsi krepšio link, išprovokavo Deangelo Eppso pražangą ir sumetė abi baudas (91:89).
Mažeikiškiai dar turėjo pusantros sekundės atsakymui, tačiau Nickolas Nealas suklydo išsimesdamas kamuolį iš už šoninės linijos.
Tai – ketvirtoji M.Ūso auklėtinių pergalė paeiliui NKL pirmenybėse.
Marijampolės komandai pergalę padovanojęs 188 cm ūgio D.Vilys per 29 minutes sumetė 35 taškus (3/5 dvit., 6/11 trit., 11/11 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį, 3 sykius suklydo, 4 kartus pažeidė taisykles ir surinko 36 naudingumo balus.
25-erių gynėjas pagerino asmeninius taškų ir efektyvumo balų rekordus antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio čempionate.
2019 m. sausio 26 d. D.Vilys į tuometinių Palangos „Kuršių“ krepšį suleido 31 tašką, o 2019 m. spalio 10 d. akistatoje su „Gargždais“ sukaupė 35 efektyvumo balus.
Mažeikių komandoje išsiskyręs N.Nealas per 24 minutes pelnė 19 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 8/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo bei sugeneravo 21 naudingumo balą.
„M Basket“: Nickolas Nealas 19 (4/6 dvit., 8/8 baud., 4 rez. perd.), Pavlo Karasovas 16 (4/4 trit.), Mindaugas Motuzas 14 (1/5 trit., 5/6 baud.), Gediminas Mokšeckas 13 (1/6 trit., 5 rez. perd.), Coltie Youngas 10 (2/5 trit.), Jokūbas Stropus 7.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 35 (6/11 trit., 11/11 baud., 5 atk. kam., 36 naud.), Ignas Labutis 17 (4/9 dvit., 2/2 trit.), Aurelijus Pukelis (8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Matas Jucikas po 10, Žygimantas Šimonis 7 (3 per. kam.).
