Pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapuose jėgas išbandė ir lietuvis

Pirmajame etape Monrealyje (Kanada) E. Čechas 500 m rungtį baigė 61-as, 1500 m – 67-as, o 1000 m – 53-ias. Antrajame etape, kuris irgi vyko Monrealyje, lietuvis atitinkamai užėmė 55-ą, 61-ą bei 83-ią pozicijas.
Pasaulio ture sportininkai renka reitingo taškus, pagal kuriuos bus dalinami kelialapiai į 2026 m. olimpines žaidynes.
Šiame sezone čiuožėjų dar laukia du pasaulio turo etapai. Lapkričio 20-23 d. jie varžysis Gdanske (Lenkija), o lapkričio 27-30 d. – Dordrechte (Nyderlandai).
