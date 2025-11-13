 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapuose jėgas išbandė ir lietuvis

2025-11-13 10:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 10:59

Kanadoje surengti du ISU pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapai, kur pasirodė ir lietuvis Ernestas Čechas.

Ernestas Čechas | LTOK nuotr.

Kanadoje surengti du ISU pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapai, kur pasirodė ir lietuvis Ernestas Čechas.

0

Pirmajame etape Monrealyje (Kanada) E. Čechas 500 m rungtį baigė 61-as, 1500 m – 67-as, o 1000 m – 53-ias. Antrajame etape, kuris irgi vyko Monrealyje, lietuvis atitinkamai užėmė 55-ą, 61-ą bei 83-ią pozicijas.

Pasaulio ture sportininkai renka reitingo taškus, pagal kuriuos bus dalinami kelialapiai į 2026 m. olimpines žaidynes.

Šiame sezone čiuožėjų dar laukia du pasaulio turo etapai. Lapkričio 20-23 d. jie varžysis Gdanske (Lenkija), o lapkričio 27-30 d. – Dordrechte (Nyderlandai).

