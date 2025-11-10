 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Alytus“ nusprendė išsiskirti su gynėju iš JAV

2025-11-10 23:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 23:00

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) žaidžiantis „Alytus“ oficialiai paskelbė, jog nutraukė sutartį su 30-mečiu Markusu Terry.

M.Terry palieka komandą (Nuotr. NKL)

Antrame pagal pajėgumą čempionate 188 cm ūgio gynėjas su „Alytaus" apranga paskutinį mačą sužaidė spalio 23-iąją.

0

Antrame pagal pajėgumą čempionate 188 cm ūgio gynėjas su „Alytaus“ apranga paskutinį mačą sužaidė spalio 23-iąją.

Per penkerias rungtynes amerikietis vidutiniškai rinko po 8,2 taško, 2,2 atšokusio kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 5,8 naudingumo balo.

Dzūkai turi dvi pergales ir aštuonias nesėkmes bei NKL turnyro lentelėje užima priešpaskutinę šešioliktą poziciją.

