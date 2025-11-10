„Alytus“ nusprendė išsiskirti su gynėju iš JAV

Antrame pagal pajėgumą čempionate 188 cm ūgio gynėjas su „Alytaus“ apranga paskutinį mačą sužaidė spalio 23-iąją.
Per penkerias rungtynes amerikietis vidutiniškai rinko po 8,2 taško, 2,2 atšokusio kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 5,8 naudingumo balo.
Dzūkai turi dvi pergales ir aštuonias nesėkmes bei NKL turnyro lentelėje užima priešpaskutinę šešioliktą poziciją.
