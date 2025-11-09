„Stekas“ atsisveikino su Lukoševičiumi ir Latanausku – krepšininkai keliasi į RKL

Abu krepšininkai prie Ukmergės komandos prisijungė šį tarpsezonį. 21-erių A.Lukoševičius prieš tai dvejus metus vilkėjo Vilniaus „Ryto-2“ marškinėlius, o 19-metis E.Latanauskas praėjusį sezoną praleido Joniškio „Delikatese“.
Šiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone per 10 minučių 210 cm ūgio A.Lukoševičiaus statistika siekė 4 taškus, 2,1 atkovoto kamuolio ir 2,7 efektyvumo balo.
188 cm ūgio E.Latanauskas per 6 minutes pasižymėdavo po 1,3 taško, 1,7 sugriebto kamuolio ir 2,3 naudingumo balo.
Tris nesėkmes paeiliui patyręs „Stekas“ per 10 turų yra laimėjęs triskart ir rikiuojasi keturioliktoje turnyro lentelės pozicijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!