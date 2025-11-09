 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Stekas“ atsisveikino su Lukoševičiumi ir Latanausku – krepšininkai keliasi į RKL

2025-11-09 15:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 15:34

Ukmergės „Stekas“ paleido du jaunuolius – Aistį Lukoševičių ir Egitą Latanauską, kurie rungtyniaus Regionų krepšinio lygoje (RKL).

A.Lukoševičius keliasi į žemesnę lygą (Dainius Lukšta, NKL)

Ukmergės „Stekas" paleido du jaunuolius – Aistį Lukoševičių ir Egitą Latanauską, kurie rungtyniaus Regionų krepšinio lygoje (RKL).

0

Abu krepšininkai prie Ukmergės komandos prisijungė šį tarpsezonį. 21-erių A.Lukoševičius prieš tai dvejus metus vilkėjo Vilniaus „Ryto-2“ marškinėlius, o 19-metis E.Latanauskas praėjusį sezoną praleido Joniškio „Delikatese“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone per 10 minučių 210 cm ūgio A.Lukoševičiaus statistika siekė 4 taškus, 2,1 atkovoto kamuolio ir 2,7 efektyvumo balo.

188 cm ūgio E.Latanauskas per 6 minutes pasižymėdavo po 1,3 taško, 1,7 sugriebto kamuolio ir 2,3 naudingumo balo.

Tris nesėkmes paeiliui patyręs „Stekas“ per 10 turų yra laimėjęs triskart ir rikiuojasi keturioliktoje turnyro lentelės pozicijoje.

