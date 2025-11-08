„Neptūnas-Akvaservis“ išplėšė pergalę po dramatiškos kovos

Pergalių ir pralaimėjimu skaičiumi su priešininkais susilyginę klaipėdiečiai įsirašė trečiąją pergalę paeiliui bei turnyro lentelėje šiuo metu su Jurbarko komanda dalinasi 9–10 pozicijas.
Nerezultatyvaus mačo lemiamoje atkarpoje klaipėdiečius truktelėjo taiklus Ernesto Jonkaus tritaškis su pražanga (51:52) ir Ryčio Šakaičio taškai iš po krepšio, išvedę uostamiesčio ekipą į priekį likus 80 sekundžių ketvirtajame kėlinyje – 55:53.
Visgi po minutės pertraukėlės sudėtingu tolimu metimu svečiams atsakė Karolis Kokoška (56:55), o Justo Tamulio prasiveržimas dar šiek tiek padidino jurbarkiečių persvarą – 58:55.
Po pasitarimo vėl iniciatyvos ėmęsis E.Jonkus smeigė šaltakraujišką tritaškį ir išlygino svarstykles (58:58).
Švieslentėje degant 4,6 sekundės J.Tamulis išprovokavo pražangą ir galėjo stipriai pastūmėti šeimininkus prie pergalės, tačiau jis nerealizavo nė vienos baudos ir po netaiklaus klaipėdiečių mėginimo viskas kėlėsi į pratęsimą.
Dramatiškose rungtynėse likus 7 sekundėms E.Jonkus dviem baudomis atitolino svečius (70:67). Kitoje aikštės pusėje taisykles privertė pažeisti Arnas Adomavičius, pataikęs pirmąją baudą (68:70), o tyčia norėdamas pramesti antrąją – nelietė lanko.
Baudų taip pat stojęs mesti E.Jonkus realizavo vieną iš dviejų ir įtvirtino šeimininkų pergalę (71:68), kadangi paskutinėje šeimininkų atakoje A.Adomavičiaus šūvis iš aikštės vidurio skriejo pro šalį.
„Neptūno-Akvaservis“ herojaus E.Jonkaus kraityje per 27,5 minutės buvo dvigubas dublis – 14 taškų (1/6 dvit., 2/6 trit., 6/9 baud.), 10 atkovotų ir 2 perimti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 18 naudingumo balų.
Jurbarkiečiams Karolis Babušis per 33 minutes pelnė 18 taškų (5/7 dvit., 1/6 trit., 5/8 baud.), sučiupo 4 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 17 naudingumo balų.
Šeimininkai žaidė be Mintauto Bulanovo, klaipėdiečiams nepadėjo Eimantas Žilius ir Matas Mačijauskas, o Klaidas Metrikis ir Kristupas Leščiauskas dėl pražangų limito mačą baigė anksčiau.
„Jurbarko-Kario-Manvesta“ krepšininkai realizavo 13 iš 29 baudų (45 proc.), kai svečiai pataikė 13 iš 26 bandymų (62 proc.).
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Karolis Babušis 18 (5/7 dvit., 1/6 trit., 5/8 baud., 4 rez. perd.), Karolis Guščikas 13 (6/11 dvit., 8 atk. kam.), Šarūnas Valunta 9 (2/7 dvit., 6 atk. kam.), Karolis Kokoška 8 (2/4 trit.).
„Neptūnas-Akvaservis“: Ernestas Jonkus 14 (2/6 trit., 6/9 baud., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Kristupas Leščiauskas 13, Rokas Mačiulis 12 (6/10 dvit., 0/7 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam., 2 blok.), Aironas Žymantas 11 (4/8 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam., 3 blok.), Rytis Šakaitis 9.
Kosminėje dramoje Palangoje – „Olimpo“ triumfas prieš žalgiriečius
Įspūdingoje NKL dramoje Palangoje – antroje mačo pusėje dominavusio „Olimpo“ (3/8) triumfas. Eriko Kubiliaus auklėtiniai 91:85 (12:19, 12:18, 22:13, 20:24, 21:15) per pratęsimą palaužė Kauno „Žalgirio“ dublerius (6/3).
Likus 4 minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos „Žalgirio“ dubleriai pirmavo tašku (11:10), tačiau tuomet svečiai laimėjo 7 minučių atkarpą 19:4 ir turėjo 16 taškų persvarą (30:14).
Vėliau žalgiriečiai nemažino apsukų ir į pertrauką išsinešė solidų pranašumą (37:24).
Visgi vaizdas aikštelėje apsikeitė po pertraukos, kai „Olimpas“ užkūrė puolimo mašiną, ketvirtį laimėjo 22:13 ir prieš lemiamą mačo atkarpą sumažino atsilikimą iki 4 taškų (46:50).
Įpusėjus ketvirtajam kėlinukui Marius Runkauskas įdūrė tritaškį ir išlygino mačo rezultatą (59:59), o vėliau „Olimpas“ laimėjo atkarpą 8:4 bei likus 3 minutėms palangiškiai pirmavo 4 taškais (67:63).
Tada tritaškį įsūdė Majus Bulanovas, trimis tiksliomis baudomis atsakė Mindaugas Stašys, o prasidėjus priešpaskutinei minutei tolimu metimu pasižymėjo Kajus Mikalauskas (69:70).
Tuomet Grunkis išprovokavo pražangą, pataikė vieną baudą, kitoje atakoje dvitaškį prametė Paulius Danisevičius, o progą išplėšti pergalę nepasinaudojo ir žalgiriečiai, kadangi K.Mikalausko tritaškis skriejo pro šalį (70:70).
Papildomą laiką geriau pradėjo šeimininkai, kurie pusantros minutės atkarpą laimėjo 10:2 ir į priekį pabėgo 8 taškais (80:72).
Per likusį laiką „Olimpas“ varžovų neprisileido ir įsirašė trečiąją pergalę NKL čempionate (91:88).
Palangos ekipą į pergalę vedė Antanas Udras, kuris per 32 minutes pelnė 26 taškus (7/7 dvit., 1/3 trit., 9/12 baud.), sučiupo 11 kamuolių, perėmė 3 kamuolius, išprovokavo 7 pražangas, 3 sykius suklydo ir sukaupė 34 efektyvumo balus.
Kauniečių gretose išsiskyrė rezultatyvių perdavimų ir naudingumo balų rekordus gerinęs Dominykas Grunkis.
18-metis 183 cm ūgio gynėjas per 32,5 minutės sumetė 17 taškų (5/8 dvit., 1/3 trit., 4/7 baud.), išdalino 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuolius, išprovokavo 10 pražangų, 3 sykius suklydo, pažeidė taisykles 4 kartus ir surinko 30 naudingumo balų.
2025 m. spalį mače su Plungės „Olimpu“ D.Grunkis buvo surinkęs 24 naudingumo balus, o 6 rezultatyvius perdavimus atletas buvo išskirstęs šio sezono atidarymo mače su „Telšiais“.
„Olimpas“: Antanas Udras 26 (7/7 dvit., 9/12 baud., 11 atk. kam., 3 per. kam., 34 naud.), Paulius Danisevičius 19 (5/8 trit., 5 rez. perd., 8 kld.), Mindaugas Stašys 12 (10/11 baud., 7 rez. perd.), Nojus Pabrieža (5/9 dvit., 12 atk. kam., 2 blok.) ir Marius Runkauskas (2/3 trit., 5 rez. perd.) po 10, Laurynas Mikalauskas 8 (3/8 dvit.).
„Žalgiris-2“: Dominykas Grunkis 17 (5/8 dvit., 5 atk. kam., 10 rez. perd., 3 per. kam., 30 naud.), Majus Bulanovas 16 (3/11 trit.), Ignas Štombergas 12 (5/8 dvit.), Nedas Raupelis (4/7 dvit., 8 atk. kam.), Kajus Mikalauskas (2/4 trit., 6 atk. kam.) ir Maksimas Brnovičius (1/6 trit.) po 10.
