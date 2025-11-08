„Manchester United“ paskutinę minutę išplėšė lygiąsias „Premier“ lygoje prieš „Tottenham“

Pirmose šeštadienio rungtynėse „Tottenham Hotspur“ namuose priėmė „Manchester United“ komandą. Nors šeimininkai ilgą rungtynių dalį atsiliko, o du vėlyvi įvarčiai lėmė leido pirmauti jau „Tottenham“, galiausiai rungtynėse užfiksuotos lygiosios 2:2.
Rungtynių pradžioje puikią progą išvaistė „Tottenham“ atstovas Richarlisonas, o kitoje aikštės pusėje Byanas Mbeumo buvo daug tikslesnis. Kartą nesėkmingai pasiekęs skersuotą kamuolį jis laiku pakilo nuo žemės ir antruoju bandymu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
Po pertraukos daugiausiai darbo turėjo „Manchester United“ vartininkas Senne Lammensas. Jis jau kėlinio pradžioje atrėmė du pavojingus oponentų smūgius.
Galiausiai po pertraukos nieko prie oponentų vartų nesukūrusiai svečių komandai visgi teko susitaikyti su praleistu įvarčiu. Vos žengęs į aikštę Mathysas Telis sėkmingai stabdėsi kamuolį baudos aikštelėje bei apsisukęs ir atsikratęs gynėjo paleido galingą šūvį į oponentų vartus išlygindamas rezultatą.
Jau prasidėjus pridėtam laikui „Tottenham“ spaudimas virto antruoju įvarčiu. Po kampinio Richarlisonas atsidūrė komandos draugo smūgio linijoje, bet sugebėjo galva kiek pakreipti kamuolio skriejimo kryptį ir jis atsidūrė vartuose.
Kai jau atrodė, jog dvikova baigsis lygiosiomis, kampinis išgelbėjo jau „United“. Mathijsas de Ligtas prie tolimojo virpsto laimėjo kovą antrajame aukšte bei galva nukreipė kamuolį į vartus.
Po lygiųjų abu klubai turi po 18 taškų.
