Amorimas įvertino vieną didžiausių sumų „Man United“ klubo istorijoje kainavusį Šeško: „Sekasi sunkiai“

Po vasarą įvykusio 73,7 mln. svarų vertės perėjimo iš „RB Leipzig“, B. Šeško yra pelnęs vos du įvarčius.
Po nesėkmingų rungtynių, pasibaigusių lygiosiomis 2:2 su „Nottingham Forest“, kuriose 22-ejų puolėjas per 90 minučių vos 21 kartą lietė kamuolį, G. Neville’as pareiškė, kad „nori matyti daugiau“ iš slovėno, kurį taip pat apibūdino kaip „kampuotą“ žaidėją.
Paklaustas apie šiuos komentarus, R. Amorimas pripažino, kad B. Šeško sunkiai sekasi „Man United“ klube, tačiau prieš šeštadienio išvyką rungtynėms su „Tottenham“, treneris teigė tikintis, jog jaunas puolėjas sėkmingai pritaps „Premier“ lygoje.
„Žinoma, niekam nepatinka tai girdėti, bet jis tikrai šiek tiek sunkiai prisitaiko – tai faktas, – sakė R. Amorimas. – Tad priimkime tai. Tai nėra asmeniška, nėra nieko daugiau. Būtent tai aš bandau paaiškinti žaidėjams.
Tai nėra asmeniška. Tai tik nuomonė, kuri po trijų savaičių pasikeis. Viskas, kas šiandien yra tiesa, po trijų savaičių gali tapti melu. Bet, žinoma, tai sunku girdėti.
Mes jam padėsime ir jį apsaugosime, nes Benas labai sunkiai dirba ir mes norime, kad jam sektųsi. Tad jam seksis.“
B. Šeško buvo laikomas vienu perspektyviausių jaunų puolėjų Europoje per savo laikotarpį „RB Leipzig“ klube, kuriame per du sužaidė 87 rungtynes ir pelnė 39 įvarčius.
Jis domino Londono „Arsenal“ ir „Newcastle“ klubus dar prieš persikėlimą į „Man United“.
R. Amorimas teigė, kad B. Šeško negalėjo pasirinkti sudėtingesnio klubo, atsižvelgiant į tai, kokia stipri vieša ir žiniasklaidos kontrolė supa „Man United“.
Treneris paragino puolėją suprasti, kad prisitaikymui prie naujos komandos ir naujos šalies reikia laiko.
„Aš esu ramus. Jis nėra ramus, – sakė R. Amorimas. – Turiu omeny, kad suprantu, kaip viskas vyksta futbole, ir jis dar susidurs su sunkumais. Tai normalu. Jis neturi čia patirties, o pirmasis įspūdis, kai visi sako, kad esi toks geras, kad būsi kita didžioji žvaigždė – o apie tai kalbama, kai minimas Šeško vardas – ir tada ateini į vieną iš sunkiausių klubų.
Jei nesužaidi gerai kiekvieną savaitę, išgirsti daug pastabų iš klubo legendų, apžvalgininkų, žiniasklaidos, ir kartais jie būna teisūs.
Turėti gebėjimą suprasti, kad tai normalu, ir kartu išlaikyti pasitikėjimą savimi – labai sunku jaunam žaidėjui. Jis bus mūsų puolėjas ilgam laikui. Jis patirs sunkumų ir išbandymų šiame kelyje – tai visiškai normalu futbole.“
„Man United“ B. Šeško kainavo apie 74 mln. svarų (85 mln. eurų).
