TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Yoro papasakojo, ar nesigaili pasirinkęs „Man Utd“ vietoje „Real“

2025-11-07 14:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 14:34

Leny Yoro teigė, jog nesigaili, jog atmetė galimybę prisijungti prie Madrido „Real“ ir pasirinko „Manchester United“.

Leny Yoro | Scanpix nuotr.

0

„Tai pasirinkimas, kurį karjeros metu reikia priimti. Turėjau dar keleto klubų pasiūlymų, ne tik „Real“ ar „Man Utd“. Šiandien mano pasirinkimas yra Mančesteris ir aš džiaugiuosi dėl to.

Žinau, kad kai kurie žmonės apie tai kalbėjo praėjusiais metais dėl rezultatų. Galiu juos suprasti, bet mano pasirinkimas, mano karjera. Žinau, ką darau, ateityje būsiu geresnis“, – teigė 19-metis futbolininkas.

L. Yoro taip pat buvo įsitikinęs, jog „Raudonieji velniai“ juda tinkama linkme su vyriausiuoju treneriu Rubenu Amorimu.

„Net ir praėjusį sezoną niekada nejaučiau gailėjimosi ar kažko panašaus. Žinau „Manchester United“, žinau, kad kartais sezonas gali būti prastas, bet šis klubas yra aukščiausio lygio, todėl negalima abejoti.

Žinojau apie klubo projektą prieš atvykdamas. Žinoma, negalėjau tikėtis, kad pirmaisiais metais užimsime 15 vietą. Yra keletas dalykų, su kuriais tenka susidurti. Visgi klubo direktorius, treneris, visi žaidėjai, yra čia tam, kad kiekvieną dieną skatintų judėti į priekį“, – kalbėjo prancūzas.

