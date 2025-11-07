Per plauką nuo tragedijos - po sostinės mėgėjų futsal lygos rungtynių susmuko žaidėjas

Komandos draugai netrukus jį aptiko susmukusį rūbinėje ir nieko nedelsdami puolė gaivinti. Po 12 minučių atvyko greitosios pagalbos ekipažas, suteikęs profesionalią pagalbą. Skaudžios nelaimės pavyko išvengti, nors medikai buvo konstatavę klinikinę mirtį.
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad žaidėjas išsprūdo iš mirties nagų, yra sąmoningas ir šiuo metu gydomas ligoninėje.
„Jis jau atsigavo ir juokauja, klausia, kada bus komandos treniruotė. Bet tada buvo ne iki juokų. Pasak medikų, situacija buvo labai rimta. Tokiais momentais supranti, koks trapus mūsų gyvenimas, – sakė „Akto“ komandos treneris Tadas Diržininkas. – Džiaugiuosi, kad komandoje atsirado žmonių, suvokiančių, kaip elgtis tokioje kritinėje situacijoje ir kurie drąsiai ėmėsi iniciatyvos gaivinant. Po šio sukrečiančio įvykio pats pasižadėjau lankyti pirmosios pagalbos kursus. Žmonės kartais skeptiškai žiūri į tai įsivaizduodami, kad jiems to neprireiks. Patikėkite, tai labai svarbu.“
VRFS ragina komandas net ir žaidžiant mėgėjiškame lygmenyje atsakingai pasirūpinti būtiniausiomis medicininėmis priemonėmis, pabaigti pirmosios pagalbos kursus ir taip užkardyti kelią panašiems incidentams. Saugokime save ir kitus.
