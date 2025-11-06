 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Premier“ lygos pasiilgęs Pochettino svarsto galimybę grįžti dirbti į Angliją

2025-11-06 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 15:15

JAV rinktinės vyriausiasis treneris Mauricio Pochettino pripažino, jog pasiilgo Anglijos „Premier“ lygos ir užsiminė apie galimybę ateityje sugrįžti dirbti į šią šalį.

Mauricio Pochettino | Scanpix nuotr.

0

„Premier“ yra geriausia lyga pasaulyje. Žinoma, kad jos pasiilgau. Jaučiuosi labai laimingas būdamas Amerikoje, bet taip pat galvoju vieną dieną sugrįžti į „Premier“ lygą. Tai yra konkurencingiausia lyga.

Intensyvumas tarp klubo ir rinktinės yra visiškai kitoks, nes čia reikia atvykti kelioms dienoms, pasiruošti rungtynėms, sužaisti, pasiruošti kitoms, sužaisti ir grįžti atgal. Po lapkričio turėsime tris mėnesius iki kovo pasiruošti kitiems susitikimas.

Dirbant nacionalinėje komandoje labai norisi treniruoti žaidėjus. Jautiesi tuščias, nes po antrųjų rungtynių nebegali bendrauti ir toliau dirbti stengdamasis patobulinti dalykus“, – pripažino strategas.

 

