  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

NKL čempionai „Telšiai“ nutraukė sutartį su amerikiečiu

2025-11-06 14:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 14:58

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionai „Telšiai“ oficialiai pranešė, kad abipusiu sutarimu nutraukė kontraktą su 30-mečiu Marcale'u Lottsu.

M.Lottsas paliko Telšių klubą (Klubo nuotr.)

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionai „Telšiai" oficialiai pranešė, kad abipusiu sutarimu nutraukė kontraktą su 30-mečiu Marcale'u Lottsu.

0

Paskutinį mačą 203 cm ūgio amerikietis sužaidė spalio 18-ąją. Per penkerias rungtynes aukštaūgis rinko po 5 taškus, 2,6 sugriebto kamuolio ir 4,2 naudingumo balo.

Lygos turnyro lentelėje su penkiomis pergalėmis ir trimis nesėkmėmis telšiškiai įsitaisę šeštoje pozicijoje.

Žemaičiai šį vakarą 18 val. namų tvirtovėje priims Ukmergės „Steką“.

