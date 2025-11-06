NKL čempionai „Telšiai“ nutraukė sutartį su amerikiečiu

Paskutinį mačą 203 cm ūgio amerikietis sužaidė spalio 18-ąją. Per penkerias rungtynes aukštaūgis rinko po 5 taškus, 2,6 sugriebto kamuolio ir 4,2 naudingumo balo.
Lygos turnyro lentelėje su penkiomis pergalėmis ir trimis nesėkmėmis telšiškiai įsitaisę šeštoje pozicijoje.
Žemaičiai šį vakarą 18 val. namų tvirtovėje priims Ukmergės „Steką“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!