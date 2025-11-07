Pepas Guardiola pasieks 1000-ąsias rungtynes vadovaujant futbolo klubams

Jis priminė savo karjerą, kuri prasidėjo 2007 m. su „Barcelona B“, o galiausiai per visą trenerio karjerą pasiekė 715 pergalių, laimėjo 12 vietinių titulų su trimis klubais – „Barcelona“, „Bayern“ ir „Manchester City“, taip pat tris Čempionų lygos trofėjus.
P. Guardiolos teigimu, tokie skaičiai yra beprotiški. „Paprastai nežiūriu į skaičius, bet kai pasieki tokias atžymas, apmąstai savo laimėjimus, pergales ir trofėjus. Tai yra sunkus pasiekimas ir jei pradėčiau iš naujo, galbūt to nepasiekčiau – rungtynių yra per daug. Pralaimėjimai apsunkina karjerą, bet tikiuosi, kad sekmadienį galėsime tęsti pergalių seriją.“
P. Guardiola pabrėžė savo pasiekimų reikšmę kartodamas, kad buvo svarbu dirbti su puikiais žaidėjais ir įdėti daug pastangų, dedikacijos bei meilės, kuriais jam niekas neprilygsta.
Jis taip pat pasidalino pagarba savo didžiausiam varžovui „Liverpool“ klubui ir jų buvusiam strategui Jurgenui Kloppui, kuris yra treneris, kuriam ispanas pralaimėjo daugiausiai rungtynių. P. Guardiola įvardijo šią sveiką konkurenciją kaip didžiausią per savo laikotarpį futbole.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!