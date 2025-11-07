 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Pepas Guardiola pasieks 1000-ąsias rungtynes vadovaujant futbolo klubams

2025-11-07 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:03

Prieš pasiruošimą 1000-osioms savo vadovavimo rungtynėms, Pepas Guardiolaatkreipė dėmesį į šią simbolinę atžymą.

Pepas Guardiola | Scanpix nuotr.

Prieš pasiruošimą 1000-osioms savo vadovavimo rungtynėms, Pepas Guardiolaatkreipė dėmesį į šią simbolinę atžymą.

0

Jis priminė savo karjerą, kuri prasidėjo 2007 m. su „Barcelona B“, o galiausiai per visą trenerio karjerą pasiekė 715 pergalių, laimėjo 12 vietinių titulų su trimis klubais – „Barcelona“, „Bayern“ ir „Manchester City“, taip pat tris Čempionų lygos trofėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Guardiolos teigimu, tokie skaičiai yra beprotiški. „Paprastai nežiūriu į skaičius, bet kai pasieki tokias atžymas, apmąstai savo laimėjimus, pergales ir trofėjus. Tai yra sunkus pasiekimas ir jei pradėčiau iš naujo, galbūt to nepasiekčiau – rungtynių yra per daug. Pralaimėjimai apsunkina karjerą, bet tikiuosi, kad sekmadienį galėsime tęsti pergalių seriją.“

P. Guardiola pabrėžė savo pasiekimų reikšmę kartodamas, kad buvo svarbu dirbti su puikiais žaidėjais ir įdėti daug pastangų, dedikacijos bei meilės, kuriais jam niekas neprilygsta.

Jis taip pat pasidalino pagarba savo didžiausiam varžovui „Liverpool“ klubui ir jų buvusiam strategui Jurgenui Kloppui, kuris yra treneris, kuriam ispanas pralaimėjo daugiausiai rungtynių. P. Guardiola įvardijo šią sveiką konkurenciją kaip didžiausią per savo laikotarpį futbole.

 

