 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgirio“ komandos treniruotėse dirbantis 16-metis Vėjas Pocius: „Įspūdinga galimybė“

2025-11-07 21:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:01

2025-ųjų sezono pabaiga „Kauno Žalgirio“ futbolo klubui atnešė pirmą istorijoje Lietuvos čempionų titulą, o jauniems žaidėjams – papildomas galimybes.

Vėjas Pocius | Klubo nuotr.

2025-ųjų sezono pabaiga „Kauno Žalgirio“ futbolo klubui atnešė pirmą istorijoje Lietuvos čempionų titulą, o jauniems žaidėjams – papildomas galimybes.

REKLAMA
0

Pirmą savo įvartį priešpaskutinio A lygos turo rungtynėse įmušė 20-metis „Kauno Žalgirio“ sistemos auklėtinis Tomas Stelmokas, o paskutinę savaitę prie pagrindinės komandos treniruočių prisijungė ir 16-metis „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos auklėtinis Vėjas Pocius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sekasi neblogai. Esu labai dėkingas treneriams už šią įspūdingą galimybę treniruotis su pagrindine komanda. Čia tikrai sunku, dideli greičiai, didelis intensyvumas“, – po pirmųjų treniruočių pasakojo talentingas žalgirietis.

REKLAMA
REKLAMA

„Kauno Žalgirio B“ komandoje ir vyrų futbole šiemet taip pat debiutavęs jaunuolis „TOPsport“ remiamos Pirmos lygos pirmenybėse per sezoną sužaidė 13 rungtynių, pelnė 2 įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą.

REKLAMA

„Manau, kad šie metai man yra nepakartojami. Buvo ir įvarčių, rezultatyvių perdavimų, pergalių, pralaimėjimų, bet manau viskas buvo gerai ir ateityje bus dar geriau“, – svarstė atakuojantis žaidėjas.

16-metis futbolininkas taip pat atskleidė, kuris pagrindinės komandos futbolininkas savo žaidimu jį žavi labiausiai.

„Manyčiau, kad Amine’as Benchaibas. Man patinka, kaip jis juda su kamuoliu, kaip ramiai žaidžia prieš kelis varžovus ir išsprendžia situacijas“, – atskleidė KŽFA auklėtinis.

REKLAMA
REKLAMA

V.Pocius taip pat nuolat kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines, o paskutinis išvykimas ginant Lietuvos vardą buvo itin sėkmingas. Europos čempionato U-17 atrankoje V.Pocius pelnė įvartį į Škotijos rinktinės vartus, o to paties lango metu lietuviai sugebėjo 1:0 įveikti Anglijos rinktinę.

„Buvome labai stipriai nusiteikę ir žinojome, kad galime žaisti. Neturėjome ką prarasti, nuo pat pradžių stengėmės, pavyko įmušti tą gražų įvartį ir atsilaikyti iki pabaigos“, – įsimintiną pergalę prieš anglus komentavo futbolininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pats jaunasis žalgirietis teigia, kad jau kito sezono metu svajoja apsivilkti pagrindinės komandos marškinėlius ir debiutuoti ir pajėgiausioje šalies lygoje.

„Labai tikiuosi, kad ir toliau turėsiu galimybę treniruotis su pagrindine komanda, o kitame sezone galbūt net ir debiutuoti A lygoje“, – pasakojo V.Pocius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų