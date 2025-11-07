„Kauno Žalgirio“ komandos treniruotėse dirbantis 16-metis Vėjas Pocius: „Įspūdinga galimybė“

Pirmą savo įvartį priešpaskutinio A lygos turo rungtynėse įmušė 20-metis „Kauno Žalgirio“ sistemos auklėtinis Tomas Stelmokas, o paskutinę savaitę prie pagrindinės komandos treniruočių prisijungė ir 16-metis „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos auklėtinis Vėjas Pocius.
„Sekasi neblogai. Esu labai dėkingas treneriams už šią įspūdingą galimybę treniruotis su pagrindine komanda. Čia tikrai sunku, dideli greičiai, didelis intensyvumas“, – po pirmųjų treniruočių pasakojo talentingas žalgirietis.
„Kauno Žalgirio B“ komandoje ir vyrų futbole šiemet taip pat debiutavęs jaunuolis „TOPsport“ remiamos Pirmos lygos pirmenybėse per sezoną sužaidė 13 rungtynių, pelnė 2 įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
„Manau, kad šie metai man yra nepakartojami. Buvo ir įvarčių, rezultatyvių perdavimų, pergalių, pralaimėjimų, bet manau viskas buvo gerai ir ateityje bus dar geriau“, – svarstė atakuojantis žaidėjas.
16-metis futbolininkas taip pat atskleidė, kuris pagrindinės komandos futbolininkas savo žaidimu jį žavi labiausiai.
„Manyčiau, kad Amine’as Benchaibas. Man patinka, kaip jis juda su kamuoliu, kaip ramiai žaidžia prieš kelis varžovus ir išsprendžia situacijas“, – atskleidė KŽFA auklėtinis.
V.Pocius taip pat nuolat kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines, o paskutinis išvykimas ginant Lietuvos vardą buvo itin sėkmingas. Europos čempionato U-17 atrankoje V.Pocius pelnė įvartį į Škotijos rinktinės vartus, o to paties lango metu lietuviai sugebėjo 1:0 įveikti Anglijos rinktinę.
„Buvome labai stipriai nusiteikę ir žinojome, kad galime žaisti. Neturėjome ką prarasti, nuo pat pradžių stengėmės, pavyko įmušti tą gražų įvartį ir atsilaikyti iki pabaigos“, – įsimintiną pergalę prieš anglus komentavo futbolininkas.
Pats jaunasis žalgirietis teigia, kad jau kito sezono metu svajoja apsivilkti pagrindinės komandos marškinėlius ir debiutuoti ir pajėgiausioje šalies lygoje.
„Labai tikiuosi, kad ir toliau turėsiu galimybę treniruotis su pagrindine komanda, o kitame sezone galbūt net ir debiutuoti A lygoje“, – pasakojo V.Pocius.
