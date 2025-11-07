Lietuvos futsal rinktinė susirems su vengrais

Lietuvos rinktinė lapkričio 7 dieną pradės treniruočių stovyklą Kaune ir jos metu Vengrijoje sužais su kita Europos čempionato dalyve Vengrijos rinktine.
Rungtynės vyks lapkričio 11 ir 12 dienomis.
Priminsime, kad lietuviai savo grupės varžybas čempionate žais Kaune, jie B grupėje žais prieš Armėnijos, Čekijos ir Ukrainos komandas.
Tuo tarpu vengrai D grupės kovas žais Slovėnijoje, jų varžovais bus Italija, Portugalija ir Lenkija.
Lietuvos rinktinės treneris Dentinho stovyklai ir rungtynėms pakvietė šią sudėtį:
Vartininkai
Karolis Čirba (Jonavos „Vikingai“)
Ernestas Macenis („Kauno Žalgiris“)
Edgaras Noreika (Vilkaviškio „Bruklinas“)
Aikštės žaidėjai
Edgaras Baranauskas („Kauno Žalgiris“)
Tomas Bučma („Kauno Žalgiris“)
Vladimir Derendiajev („Kauno Žalgiris“)
Artūr Juchno (Jonavos „Vikingai“)
Paulius Lotužys („Gargždų Pramogos“)
Paulius Osauskas (Jonavos „Vikingai“)
Ignas Raštutis (Jonavos „Vikingai“)
Lukas Sendžikas („Kauno Žalgiris“)
Benas Spietinis („Kauno Žalgiris“)
Gytis Vasylius (Jonavos „Vikingai“)
Albert Voskunovič („Kauno Žalgiris“)
Justinas Zagurskas („Kauno Žalgiris“)
**********
Lietuvos futsal rinktinės lapkričio mėnesio grafikas:
Lapkričio 11 diena (antradienis)
18.00 val. Vengrija – Lietuva.
Lapkričio 12 diena (trečiadienis)
17.00 val. Vengrija – Lietuva
