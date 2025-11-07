 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos futsal rinktinė susirems su vengrais

2025-11-07 18:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 18:20

UEFA futsal Europos čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė kitą savaitę sužais dvejas kontrolines rungtynes Vengrijoje.

Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.

0

Lietuvos rinktinė lapkričio 7 dieną pradės treniruočių stovyklą Kaune ir jos metu Vengrijoje sužais su kita Europos čempionato dalyve Vengrijos rinktine.

Rungtynės vyks lapkričio 11 ir 12 dienomis.

Priminsime, kad lietuviai savo grupės varžybas čempionate žais Kaune, jie B grupėje žais prieš Armėnijos, Čekijos ir Ukrainos komandas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu vengrai D grupės kovas žais Slovėnijoje, jų varžovais bus Italija, Portugalija ir Lenkija.

Lietuvos rinktinės treneris Dentinho stovyklai ir rungtynėms pakvietė šią sudėtį:

Vartininkai

Karolis Čirba (Jonavos „Vikingai“)

Ernestas Macenis („Kauno Žalgiris“)

Edgaras Noreika (Vilkaviškio „Bruklinas“)

Aikštės žaidėjai

Edgaras Baranauskas („Kauno Žalgiris“)

Tomas Bučma („Kauno Žalgiris“)

Vladimir Derendiajev („Kauno Žalgiris“)

Artūr Juchno (Jonavos „Vikingai“)

Paulius Lotužys („Gargždų Pramogos“)

Paulius Osauskas (Jonavos „Vikingai“)

Ignas Raštutis (Jonavos „Vikingai“)

Lukas Sendžikas („Kauno Žalgiris“)

Benas Spietinis („Kauno Žalgiris“)

Gytis Vasylius (Jonavos „Vikingai“)

Albert Voskunovič („Kauno Žalgiris“)

Justinas Zagurskas („Kauno Žalgiris“)

**********

Lietuvos futsal rinktinės lapkričio mėnesio grafikas:

Lapkričio 11 diena (antradienis)

18.00 val. Vengrija – Lietuva.

Lapkričio 12 diena (trečiadienis)

17.00 val. Vengrija – Lietuva

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa | zalgiris.lt nuotr.
„Kauno Žalgiris“ pralaimėjo visas žaistas UEFA futsal Čempionų lygos rungtynes (1)
Dentinho | Elvio Žaldario nuotr.
Dentinho įvertino Europos čempionato burtus: „Svajojame iš grupės žengti tolyn“
Burtų traukimo ceremonija | Elvio Žaldario nuotr.
Kaune ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato burtai

