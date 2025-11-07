Nyderlandų rinktinės sudėtis rungtynėms su Lietuva – debiutantų ir žvaigždžių derinys

Į komandą įtraukti keturi debiutantai, tarp kurių, „Feyenoord“ saugas Luciano Valente ir „Sunderland“ vartininkas Robinas Roefsas. Taip pat grįžo kai kurie patyrę žaidėjai – Matthijsas de Ligtas („Manchester United“) ir Jurrienas Timberis („Arsenal“).
Rungtynes su Lietuva Nyderlandai žais lapkričio 17 d. Amsterdame. Jei prieš tai jei laimėtų prieš Lenkiją, ši dvikova jau nebeturėtų reikšmės galutinei jų pozicijai grupėje.
R. Koemanas pažymėjo, jog komanda per paskutines savaites patyrė smulkių traumų, tačiau spragas užpildys jaunimas. Debiutantų įtraukimas į sudėtį – ilgalaikio rinktinės atsinaujinimo strategijos dalis.
R. Koemano tikslas prieš Lenkiją ir Lietuvą – aukštas presingas ir greitas futbolas, o fanai tikisi užtikrinto rezultato, lemsiančio kelialapį į pasaulio čempionatą.
Pilna Nyderlandų sudėtis:
Vartininkai:
• Markas Flekkenas („Bayer“)
• Robinas Roefsas („Sunderland“)
• Bartas Verbruggenas („Brighton & Hove Albion“)
Gynėjai:
• Nathanas Ake („Manchester City“)
• Denzelis Dumfriesas („Inter“)
• Matthijsas de Ligtas („Manchester United“)
• Stefanas de Vrijus („Inter“)
• Jurrienas Timberis („Arsenal“)
• Micky van de Venas („Tottenham Hotspur“)
• Virgilas van Dijkas („Liverpool“)
• Janas Paulas van Hecke („Brighton & Hove Albion“)
Saugai:
• Frenkie de Jongas („Barcelona“)
• Ryanas Gravenberchas („Liverpool“)
• Justinas Kluivertas („Bournemouth“)
• Teunas Koopmeinersas („Juventus“)
• Tijjani Reijndersas („Manchester City“)
• Jerdy Schoutenas („PSV Eindhoven“)
• Semas Steijnas („Feyenoord“)
• Quintenas Timberis („Feyenoord“)
Puolėjai:
• Memphis Depay („Corinthians“)
• Cody Gakpo („Liverpool“)
• Noa Langas („Napoli“)
• Donyellis Malenas („Aston Villa“)
• Xavi Simonsas („RB Leipzig“)
• Woutas Weghorstas („Ajax“).
