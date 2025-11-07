 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Miglė Nemanytė: „Kiekviena kova – tai žingsnis į stipresnę save“

2025-11-07 18:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 18:10

Lapkričio 15 dieną Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje vyksiantis Europos IGF grapplingo čempionatas taps vienu didžiausių metų kovos menų renginių Lietuvoje. Į varžybas susirinks daugiau nei 400 sportininkų iš 40 klubų ir 15 valstybių, tarp kurių – viena ryškiausių Lietuvos kovotojų Miglė Nemanytė, daugelio Lietuvos, Baltijos ir Europos čempionatų prizininkė bei nugalėtoja. Šiemet ji vėl stos ant tatamio siekdama apginti savo pozicijas ir atstovauti Lietuvai tarptautinėje arenoje.

Miglė Nemanytė | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 15 dieną Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje vyksiantis Europos IGF grapplingo čempionatas taps vienu didžiausių metų kovos menų renginių Lietuvoje. Į varžybas susirinks daugiau nei 400 sportininkų iš 40 klubų ir 15 valstybių, tarp kurių – viena ryškiausių Lietuvos kovotojų Miglė Nemanytė, daugelio Lietuvos, Baltijos ir Europos čempionatų prizininkė bei nugalėtoja. Šiemet ji vėl stos ant tatamio siekdama apginti savo pozicijas ir atstovauti Lietuvai tarptautinėje arenoje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp darbo ir sporto – stiprybės balansas

Šiuo metu Miglė dirba valstybės įstaigoje, tačiau sportas vis dar išlieka neatsiejama jos gyvenimo dalis.

REKLAMA
REKLAMA

„Stengiuosi neapleisti treniruočių, kiek tik leidžia galimybės. Net jei dienos būna įtemptos, sportas man padeda išlaikyti balansą, išsikrauti ir sustiprėti tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – sako sportininkė.

REKLAMA

Pasiruošimas Europos čempionatui, anot Miglės, nebuvo tobulas, tačiau ji įsitikinusi – svarbiausia atiduoti viską, ką gali.

„Pasiruošimas buvo geriausias pagal turimas galimybes. Varžybos visada parodo, kur dar reikia pasitempti – tai natūrali tobulėjimo dalis“, – šypsosi ji.

Treniruotės – kelias į tobulėjimą

Miglė treniruojasi ne tik grapplingą, bet ir brazilų džiudžitsu (BJJ), taip pat skiria dėmesio jėgos bei ištvermės lavinimui.

REKLAMA
REKLAMA

„Įvairovė man labai svarbi – ji padeda ne tik fiziškai tobulėti, bet ir išlaikyti motyvaciją. Kiekvienas sportas suteikia kažką unikalaus, o viskas kartu susilieja į tvirtą pagrindą kovose“, – sako sportininkė.

Grapplingas – gyvenimo mokykla

Kalbėdama apie grapplingą, Miglė pabrėžia, kad tai kur kas daugiau nei sportas.

„Tai puikus būdas stiprėti be didelės traumų rizikos, susipažinti su naujais žmonėmis ir augti kaip asmenybei. Šis sportas lavina discipliną, kantrybę, suteikia pasitikėjimo savimi“, – pasakoja ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Miglė taip pat pabrėžia, kad grapplingas ypač tinkamas moterims:

„Merginoms šis sportas suteikia galimybę treniruotis pagal lygius, laikyti diržus, kelti kvalifikaciją. Technikos tobulinime nėra didelio skirtumo tarp vyrų ir moterų – viską lemia pastangos ir užsispyrimas.“

Drąsos ir pasitikėjimo pavyzdys

Pasak Miglės, sportas turėtų būti kiekvienos moters gyvenimo dalis.

REKLAMA

„Kiekviena mergina turėtų atrasti savo sportą – ne dėl išvaizdos, o dėl savijautos ir vidinės stiprybės. Kai stiprėja kūnas, stiprėja ir vidus. Sportas suteikia jėgų, pasitikėjimo ir ramybės“, – sako ji.

Prieš laukiančias kovas Miglė savo varžovėms linki sėkmės ir sportinės dvasios:

„Linkiu visoms produktyvių, teisingų ir naudingų kovų. Būkime nugalėtojai ne tik sporte, bet ir asmeniniame gyvenime.“

REKLAMA

Ji taip pat nuoširdžiai dėkoja savo treneriams – tiek grapplingo, tiek BJJ – už nuolatinį palaikymą ir galimybę tobulėti.

„Be jų pagalbos ir patirties nebūčiau šiame kelyje pažengusi taip toli,“ – pripažįsta sportininkė.

Įkvepiantis pavyzdys

Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas teigia, kad Miglė yra vienas iš gražiausių pavyzdžių, kaip sportas ugdo žmogų visapusiškai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Miglė – atkaklumo, nuoseklumo ir motyvacijos pavyzdys. Ji parodo, kad derinant atsakingą darbą su sportu galima siekti aukščiausių tikslų. Svarbiausia – noras, disciplina ir meilė tam, ką darai“, – sako federacijos vadovas.

Europos IGF grapplingo čempionatas vyks 2025 m. lapkričio 15 d. Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje.

Daugiau informacijos – www.grappling.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų