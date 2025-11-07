Miglė Nemanytė: „Kiekviena kova – tai žingsnis į stipresnę save“

Tarp darbo ir sporto – stiprybės balansas
Šiuo metu Miglė dirba valstybės įstaigoje, tačiau sportas vis dar išlieka neatsiejama jos gyvenimo dalis.
„Stengiuosi neapleisti treniruočių, kiek tik leidžia galimybės. Net jei dienos būna įtemptos, sportas man padeda išlaikyti balansą, išsikrauti ir sustiprėti tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – sako sportininkė.
Pasiruošimas Europos čempionatui, anot Miglės, nebuvo tobulas, tačiau ji įsitikinusi – svarbiausia atiduoti viską, ką gali.
„Pasiruošimas buvo geriausias pagal turimas galimybes. Varžybos visada parodo, kur dar reikia pasitempti – tai natūrali tobulėjimo dalis“, – šypsosi ji.
Treniruotės – kelias į tobulėjimą
Miglė treniruojasi ne tik grapplingą, bet ir brazilų džiudžitsu (BJJ), taip pat skiria dėmesio jėgos bei ištvermės lavinimui.
„Įvairovė man labai svarbi – ji padeda ne tik fiziškai tobulėti, bet ir išlaikyti motyvaciją. Kiekvienas sportas suteikia kažką unikalaus, o viskas kartu susilieja į tvirtą pagrindą kovose“, – sako sportininkė.
Grapplingas – gyvenimo mokykla
Kalbėdama apie grapplingą, Miglė pabrėžia, kad tai kur kas daugiau nei sportas.
„Tai puikus būdas stiprėti be didelės traumų rizikos, susipažinti su naujais žmonėmis ir augti kaip asmenybei. Šis sportas lavina discipliną, kantrybę, suteikia pasitikėjimo savimi“, – pasakoja ji.
Miglė taip pat pabrėžia, kad grapplingas ypač tinkamas moterims:
„Merginoms šis sportas suteikia galimybę treniruotis pagal lygius, laikyti diržus, kelti kvalifikaciją. Technikos tobulinime nėra didelio skirtumo tarp vyrų ir moterų – viską lemia pastangos ir užsispyrimas.“
Drąsos ir pasitikėjimo pavyzdys
Pasak Miglės, sportas turėtų būti kiekvienos moters gyvenimo dalis.
„Kiekviena mergina turėtų atrasti savo sportą – ne dėl išvaizdos, o dėl savijautos ir vidinės stiprybės. Kai stiprėja kūnas, stiprėja ir vidus. Sportas suteikia jėgų, pasitikėjimo ir ramybės“, – sako ji.
Prieš laukiančias kovas Miglė savo varžovėms linki sėkmės ir sportinės dvasios:
„Linkiu visoms produktyvių, teisingų ir naudingų kovų. Būkime nugalėtojai ne tik sporte, bet ir asmeniniame gyvenime.“
Ji taip pat nuoširdžiai dėkoja savo treneriams – tiek grapplingo, tiek BJJ – už nuolatinį palaikymą ir galimybę tobulėti.
„Be jų pagalbos ir patirties nebūčiau šiame kelyje pažengusi taip toli,“ – pripažįsta sportininkė.
Įkvepiantis pavyzdys
Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas teigia, kad Miglė yra vienas iš gražiausių pavyzdžių, kaip sportas ugdo žmogų visapusiškai.
„Miglė – atkaklumo, nuoseklumo ir motyvacijos pavyzdys. Ji parodo, kad derinant atsakingą darbą su sportu galima siekti aukščiausių tikslų. Svarbiausia – noras, disciplina ir meilė tam, ką darai“, – sako federacijos vadovas.
Europos IGF grapplingo čempionatas vyks 2025 m. lapkričio 15 d. Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje.
Daugiau informacijos – www.grappling.lt
