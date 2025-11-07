Dirkstys sureagavo į kritiką po pergalės XFC pasaulio čempionate: atsakė skeptikams dėl mėgėjų taisyklių

Po D. Dirksčio triumfo pasipylė kritika dėl to, kad jis kovėsi pagal mėgėjų taisykles ir kad jo varžovai buvo žemo lygio. Kovotojas penktadienį nusprendė pateikti atsaką.
„Kai pasieki tam tikrą lygį – garsiausiai rėkia tie, kurie nieko nesupranta. „Koks tu čia pasaulio čempionas su šalmų ir kojų apsaugom?“. Genijau – visi pasaulio čempionatai vyksta su apsaugom.
Ir tada dar: „koks tu profas, jei dalyvauji mėgėjų čempe?“. Bet kai „Sieras“ (Sergejus Maslobojevas – aut. past.) važiuoja į mėgėjų Lietuvos čempionatą su šalmu ir apsaugom – staiga visi rašo „šaunuolis, palaikom!“.
Apskritai, pažiūrėkit į baltarusių, ukrainiečių rinktines – aukščiausio lygio kovotojai visur kovoja, kad rinktų patirtį ir atstovautų šaliai. Tik čia pas mus, jei kažką pasieki, iškart ieško prie ko prisikabinti. Skirtumas tik toks – kai tu laimi, jie ieško priežasčių, o kai pralaimi, jie pagaliau turi ką pasakyt“, – rašė D. Dirkstys.
Kikbokso pasaulyje rimčiausius čempionatus pagal mėgėjų taisykles rengia WAKO organizacija, kuri turi ir tarptautinio olimpinio komiteto pripažinimą. Šių metų WAKO pasaulio čempionatas prasidės po 2 savaičių, o ten šiuo metu yra užsiregistravę net 12 lietuvių, tarp kurių – Vitas Karosas, Raimondas Avlasevičius, Edvinas Šalkovskij, Mantas Rimdeika ir kiti gerai žinomi kovotojai.
D. Dirkstys tuo metu, kai vyks WAKO čempionatas, dalyvaus „UTMA 15“ turnyre, kur svorio kategorijoje iki 86 kg pagal kikbokso taisykles kovos su latviu Ričardu Ozolu dėl čempiono diržo.
