 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Hardingas iškovojo FIBA Čempionų lygos savaitės MVP apdovanojimą

2025-11-07 17:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 17:18

FIBA Čempionų lygoje savaitės MVP laurus susižėrė Vilniaus „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas.

J.Hardingas žibėjo ryškiausiai (BNS nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje savaitės MVP laurus susižėrė Vilniaus „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas.

REKLAMA
0

Amerikietis rungtynėse prieš Heidelbergo „MLP Academics“ per 22 minutes surinko 30 taškų (6/8 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, pražangą bei 26 naudingumo balus.

„Rytas“ Vokietijos klubą nugalėjo 116:90.

FIBA savaitės MVP skiria gerbėjų rinkimais – šie savo balsą gali atiduoti už vieną iš penkių ryškiausių pasirodymų surengusių žaidėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konkurenciją J.Hardingui sudarė Badalonos „Joventut“ legenda Ricky Rubio (24 taškai, 4/5 tritaškių, 5 rez. perd., 26 naud. bal.), Triesto „Pallacanestro“ legionierius Jahmi’usas Ramsey (26 taškai, 4/8 tritaškių, 4 atk. kam., 27 naud. bal.), Stambulo „Galatasaray“ vedlys Jamesas Palmeris (18 taškų, 4/4 tritaškių, 8 atk. kam., 8 rez. perd., 29 naud. bal.) ir Las Palmo „Gran Canaria“ argentinietis Nicolas Brussino (22 taškai, 4/7 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd., 27 naud. bal.).

REKLAMA
REKLAMA

„Ryto“ lyderis surinko net 77 procentus balsų, antroje vietoje su 12 procentų liko J.Ramsey, trečias – 8 procentus gavęs R.Rubio.

Vilniaus klubo žaidėjas taip pagerbtas jau antrą kartą šį sezoną – trečiosios savaitės tapo Artūras Gudaitis, žibėjęs prieš Patrų „Promitheas“.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
J.Hardingas ant parketo grįžti gali dar spalį (BNS nuotr.)
J.Hardingas po traumos grįš į „Ryto“ sudėtį per kelias savaites

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų