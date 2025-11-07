Hardingas iškovojo FIBA Čempionų lygos savaitės MVP apdovanojimą

Amerikietis rungtynėse prieš Heidelbergo „MLP Academics“ per 22 minutes surinko 30 taškų (6/8 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, pražangą bei 26 naudingumo balus.
„Rytas“ Vokietijos klubą nugalėjo 116:90.
FIBA savaitės MVP skiria gerbėjų rinkimais – šie savo balsą gali atiduoti už vieną iš penkių ryškiausių pasirodymų surengusių žaidėjų.
Konkurenciją J.Hardingui sudarė Badalonos „Joventut“ legenda Ricky Rubio (24 taškai, 4/5 tritaškių, 5 rez. perd., 26 naud. bal.), Triesto „Pallacanestro“ legionierius Jahmi’usas Ramsey (26 taškai, 4/8 tritaškių, 4 atk. kam., 27 naud. bal.), Stambulo „Galatasaray“ vedlys Jamesas Palmeris (18 taškų, 4/4 tritaškių, 8 atk. kam., 8 rez. perd., 29 naud. bal.) ir Las Palmo „Gran Canaria“ argentinietis Nicolas Brussino (22 taškai, 4/7 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd., 27 naud. bal.).
🔥 77% of all votes online: @JHarding_10 claims the #BasketballCL 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 honors! pic.twitter.com/8A6qNoBw9X
— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 7, 2025
„Ryto“ lyderis surinko net 77 procentus balsų, antroje vietoje su 12 procentų liko J.Ramsey, trečias – 8 procentus gavęs R.Rubio.
Vilniaus klubo žaidėjas taip pagerbtas jau antrą kartą šį sezoną – trečiosios savaitės tapo Artūras Gudaitis, žibėjęs prieš Patrų „Promitheas“.
