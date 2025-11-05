 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Neptūno“ krepšininkės po atkaklios kovos turėjo pripažinti „Panathinaikos“ pranašumą

2025-11-05 23:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 23:58

Moterų Europos taurėje svarbios pergalės iškovoti nepavyko Klaipėdos „Neptūnui“ (2/3).

C.Bickle buvo geriausia Klaipėdos ekipoje (FIBA nuotr.)

Moterų Europos taurėje svarbios pergalės iškovoti nepavyko Klaipėdos „Neptūnui“ (2/3).

0

Uostamiesčio ekipa išvykoje 87:94 (29:20, 13:25, 22:21, 23:28) krito prieš Atėnų „Panathinaikos“ (3/2).

„Neptūnas“ startavo geriau, o ir likus kiek daugiau nei minutei atsiliko vos trimis taškais (85:88). Vis dėlto varžovės į tai atsakė dviem rezultatyviomis atakomis, o Caitin Bickle baudų metimai jau leido tik sušvelninti rezultatą.

C.Bickle Klaipėdos klubui surinko 23 taškus (4/9 tritaškių, 7 atk. kam.), 17 – Cassidy Mihalko (8 atk. kam., 3/8 tritaškių), 13 – Kate Vilka (0/4 tritaškių), 11 – Marina Solopova (7 atk. kam., 4 rez. perd., 3/12 tritaškių), 10 – Brigita Sinickaitė (8 rez. perd.).

Lietuvės itin rėmėsi tolimais metimais (12/40, 30 procentų taiklumas), kurių išmetė daugiau nei dvitaškių (19/35, 54 procentai).

Ši nesėkmė atėmė iš „Neptūno“ galimybę pakilti į antrąją vietą, bet atkrintamąsias dar galima pasiekti tapus viena iš keturių geriausių trečiąsias vietas užėmusių komandų.

Klaipėdietėms šeštajame ture reikės laimėti Ispanijoje, o šią misiją palengvina tik tai, kad Salamankos „Perfumerias Avenida“ (4/1) jau užsitikrino pirmąją vietą grupėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

