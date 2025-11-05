Dimša prisidėjo prie PAOK pergalės dramatiškame FIBA Europos taurės mače Kosove

Lietuvio ekipa išvykoje atsilaikė FIBA Europos taurės mače prieš Mitrovicos „Trepca“ (0/4) – 77:75 (16:16, 21:22, 20:16, 20:21).
Likus žaisti penkias sekundes K.J.Jacksonas pataikė tik vieną baudos metimą ir paliko šansą varžovams, tačiau rezultatą persverti galėjęs JaCori Payne’o tritaškis skriejo pro šalį.
T.Dimša per 30 minučių surinko 9 taškus (3/7 dvitaškių, 1/4 tritaškių), 9 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką, 2 pražangas ir 13 naudingumo balų.
20 taškų pasirodymu į pergalę vedė Clevelandas Melvinas (4/7 tritaškių, 7 atk. kam.), 12 taškų pridėjo Stephenas Brownas, 11 – K.J.Jacksonas (6 rez. perd.).
Kosovo klubui 17 taškų surinko Mustapha Amzilas (6 atk. kam.), 14 – Batinas Tuna (6 atk. kam., 4/6 tritaškių), po 12 – J.Payne’as (1/6 tritaškių) ir Adnanas Arslanagičius (6 atk. kam., 7 rez. perd.), 11 – Chadas Brownas (6 atk. kam., 4/5 dvitaškių).
Po savaitės PAOK laukia svarbus namų mačas prieš Vloclaveko „Anwil“ (2/2), kurie Lenkijoje palaužti tik po pratęsimo (94:93).
