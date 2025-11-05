 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Dimša prisidėjo prie PAOK pergalės dramatiškame FIBA Europos taurės mače Kosove

2025-11-05 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 23:36

Dramą Kosove laimėti pavyko Tomo Dimšos atstovaujamiems Salonikų PAOK (3/1).

T.Dimša užpildė beveik visas protokolo grafas (FIBA nuotr.)

Dramą Kosove laimėti pavyko Tomo Dimšos atstovaujamiems Salonikų PAOK (3/1).

0

Lietuvio ekipa išvykoje atsilaikė FIBA Europos taurės mače prieš Mitrovicos „Trepca“ (0/4) – 77:75 (16:16, 21:22, 20:16, 20:21).

Likus žaisti penkias sekundes K.J.Jacksonas pataikė tik vieną baudos metimą ir paliko šansą varžovams, tačiau rezultatą persverti galėjęs JaCori Payne’o tritaškis skriejo pro šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

T.Dimša per 30 minučių surinko 9 taškus (3/7 dvitaškių, 1/4 tritaškių), 9 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką, 2 pražangas ir 13 naudingumo balų.

20 taškų pasirodymu į pergalę vedė Clevelandas Melvinas (4/7 tritaškių, 7 atk. kam.), 12 taškų pridėjo Stephenas Brownas, 11 – K.J.Jacksonas (6 rez. perd.).

Kosovo klubui 17 taškų surinko Mustapha Amzilas (6 atk. kam.), 14 – Batinas Tuna (6 atk. kam., 4/6 tritaškių), po 12 – J.Payne’as (1/6 tritaškių) ir Adnanas Arslanagičius (6 atk. kam., 7 rez. perd.), 11 – Chadas Brownas (6 atk. kam., 4/5 dvitaškių).

Po savaitės PAOK laukia svarbus namų mačas prieš Vloclaveko „Anwil“ (2/2), kurie Lenkijoje palaužti tik po pratęsimo (94:93).

T.Dimša žaidė rezultatyviai (FIBA nuotr.)
T.Dimša – tarp rezultatyviausių, PAOK pradėjo FIBA Europos taurės sezoną pergale

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

