Normantas prisidėjo prie „Surne“ pergalės prieš „Peristeri“

Lietuvio klubas išvykoje 86:64 (21:19, 23:18, 17:17, 25:10) nepagailėjo Atėnų „Peristeri“ (3/1).
Lemiamą ketvirtį graikai pasiekė koviniu atstumu (54:59), tačiau triuškinančiai pralaimėtas ketvirtasis kėlinys neleido pagalvoti apie pergalę.
M.Normantas per 20 minučių surinko 8 taškus (1/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, 3 pražangas ir 6 naudingumo balus. Jo žaistą atkarpą Bilbao klubas tašku pralaimėjo.
18 taškų „Surne“ gretose surinko norvegas Haraldas Frey’us (4/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 17 – Justinas Jaworskis (3/3 tritaškių), 11 – Aleixas Fontas (3/6 tritaškių), po 8 – Bassala Bagayoko ir Tryggvi Hlinasonas (13 atk. kam.).
Atėnų klubui 19 taškų pelnė Alvaro Cardenas (3/6 tritaškių, 6 atk. kam.), 16 – Ty’us Nicholsas (1/6 tritaškių, 4 rez. perd.).
„Peristeri“ ir „Surne“ varžosi dėl pirmosios vietos E grupėje, o ispanai įgijo tarpusavio pranašumą, nes pirmąjį mačą buvo pralaimėję 81:84. Šiems klubams liko mačai su Brno „Basket“ (1/3) ir Kutaisio „Kutaisi 2010“ (1/3).
