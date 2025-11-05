 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Normantas prisidėjo prie „Surne“ pergalės prieš „Peristeri“

2025-11-05 22:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 22:39

FIBA Europos taurėje dar vieną pergalę nuskynė Bilbao „Surne“ (3/1) su Margiriu Normantu.

M.Normantas prisidėjo prie revanšo prieš Graikijos klubą

FIBA Europos taurėje dar vieną pergalę nuskynė Bilbao „Surne“ (3/1) su Margiriu Normantu.

0

Lietuvio klubas išvykoje 86:64 (21:19, 23:18, 17:17, 25:10) nepagailėjo Atėnų „Peristeri“ (3/1).

Lemiamą ketvirtį graikai pasiekė koviniu atstumu (54:59), tačiau triuškinančiai pralaimėtas ketvirtasis kėlinys neleido pagalvoti apie pergalę.

M.Normantas per 20 minučių surinko 8 taškus (1/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, 3 pražangas ir 6 naudingumo balus. Jo žaistą atkarpą Bilbao klubas tašku pralaimėjo.

18 taškų „Surne“ gretose surinko norvegas Haraldas Frey’us (4/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 17 – Justinas Jaworskis (3/3 tritaškių), 11 – Aleixas Fontas (3/6 tritaškių), po 8 – Bassala Bagayoko ir Tryggvi Hlinasonas (13 atk. kam.).

Atėnų klubui 19 taškų pelnė Alvaro Cardenas (3/6 tritaškių, 6 atk. kam.), 16 – Ty’us Nicholsas (1/6 tritaškių, 4 rez. perd.).

„Peristeri“ ir „Surne“ varžosi dėl pirmosios vietos E grupėje, o ispanai įgijo tarpusavio pranašumą, nes pirmąjį mačą buvo pralaimėję 81:84. Šiems klubams liko mačai su Brno „Basket“ (1/3) ir Kutaisio „Kutaisi 2010“ (1/3).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

