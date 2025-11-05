Oreliko vedama „Lions“ ekipa FIBA Europos taurėje nepasigailėjo Talino klubo

Lietuvio atstovaujami Abšerono „Lions“ (1/3) išvykoje 101:71 (33:15, 19:23, 21:16, 28:17) sutriuškino Talino „Kalev/Cramo“ (1/3).
Azerbaidžano klubas dar pirmajame kėlinyje pabėgo triuškinančiai (33:15) ir vėliau atgal nesidairė.
G.Orelikas per 39 minutes surinko 22 taškus (4/5 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 6 atkovotus bei perimtą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 25 naudingumo balus.
30 taškų į pergalę įnešė Jamesas Frazieras (5/7 tritaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd., 38 naud. bal.), 22 – De’Ondre Jacksonas (5 atk. kam., 8/11 dvitaškių), 10 – Aubrey McAlpine’as (5/9 dvitaškių).
Šeimininkams 14 taškų pelnė Anrijs Miška (5/6 dvitaškių), 13 – Kregoras Hermetas (6 atk. kam.).
Šansus žengti į kitą etapą išsaugoję „Lions“ privalės išvykose palaužti Baku „Neftchi“ (3/1) ir Sopoto „Trefl“ (3/1) bei sulaukti palankių rezultatų kituose mačuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!