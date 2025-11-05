 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Kibirkštis“ moterų Europos taurėje sumindė Kosovo klubą net 49 taškų skirtumu

2025-11-05 21:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 21:54

Moterų Europos taurėje įspūdingą pergalę nuskynė Vilniaus „Kibirkštis“ (3/2).

„Kibirkštis“ žengė į kitą etapą (FIBA nuotr.)

Moterų Europos taurėje įspūdingą pergalę nuskynė Vilniaus „Kibirkštis“ (3/2).

0

Lietuvės išvykoje net 111:62 (33:17, 25:22, 26:17, 27:6) sumindė Pečo „KBF Peja 03“ (1/4) klubą iš Kosovo.

„Kibirkštis“ toli pabėgo dar pirmajame kėlinyje, o toliau puoselėta persvara nevaldomai augo ketvirtajame kėlinyje, galiausiai virsdama pergale 49 taškais.

Ryškiausiai žibėjo Kamilė Nacickaitė-Van der Horst, per 23 minutes surinkusi 25 taškus (1/1 dvitaškių, 6/12 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 7 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 30 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

13 taškų prie pergalės pridėjo Daugilė Ūsė (10 atk. kam.), 12 – Giedrė Labuckienė (9 atk. kam., 5 rez. perd.), po 11 – Sintija Aukštikalnytė (7 atk. kam.) ir Japreece Monet Dean (9 rez. perd.), po 10 – Zarielle Green (5 atk. kam., 2/7 tritaškių) bei Gabija Meškonytė.

Šeimininkėms 26 taškus atnešė Dazia Lawrence (5/10 tritaškių), 11 – Jacaira Allen, su 6 taškais liko Victoro Wembanyamos sesuo Eve Wembanyama (5 atk. kam., 0/4 tritaškių).

Antrąją vietą grupėje ir kelialapį į atkrintamąsias užsitikrinusi „Kibirkštis“ finišuos namų maču prieš Chomutovo „Levhartice“ (1/4).

