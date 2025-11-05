Solidus Sajaus pasirodymas vedė „Aliaga Petkim“ į triuškinamą pergalę

Turkijos klubas išvykoje 97:73 (35:28, 16:16, 27:8, 19:21) sutriuškino Brašovo „Corona“ (0/4).
Svečiai šeimininkus nubloškė galingais startais – vien per pirmąjį kėlinį jie suvertė 35 taškus, o grįžę po ilgosios pertraukos pergalingą persvarą susikrovė atkarpa 27:8.
M.Sajus vos per 18 minučių surinko 16 taškų (8/11 dvitaškių), 5 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 blokus bei 22 naudingumo balus.
20 taškų prie pergalės pridėjo Yannickas Franke (6 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 – Jehyve’as Floydas (7/7 dvitaškių), 12 – Philas Scrubbas (5 rez. perd., 4/4 tritaškių).
Šeimininkams 19 taškų atnešė Munis Tutu (6 atk. kam., 8 rez. perd.), 14 – Selimas Fofana (3/7 tritaškių), 13 – Tyrellas Johnsonas (7 atk. kam.).
Po savaitės Izmiro klubas sieks revanšo už vienintelę savo nesėkmę – namie priims Larnakos AEK (2/1) klubą iš Kipro.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!