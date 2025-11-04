Beliauskas padėjo laimėti Sasario klubui

Laurynas Beliauskas laimėjusiems per 12 minučių pelnė 8 taškus (0/1 dvit., 2/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, kartą klydo, 3 kartus prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.
Sasario komandai 18 taškų rinko Rashawnas Thomasas, Lisabonos klube su 24 taškais ir 9 atkovotais kamuoliais išsiskyrė Brandonas Johnsas.
