  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Beliauskas padėjo laimėti Sasario klubui

2025-11-04 23:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 23:40

FIBA Europos taurėje pergalę pasiekė Sasario „Dinamo“ (3/1), kuri namie 89:72 (24:20, 31:21, 17:21, 17:10) susitvarkė su Lisabonos „Sporting“ (2/2).

L.Beliauskas pelnė 8 taškus (FIBA Europe nuotr.)

FIBA Europos taurėje pergalę pasiekė Sasario „Dinamo" (3/1), kuri namie 89:72 (24:20, 31:21, 17:21, 17:10) susitvarkė su Lisabonos „Sporting" (2/2).

0

Laurynas Beliauskas laimėjusiems per 12 minučių pelnė 8 taškus (0/1 dvit., 2/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, kartą klydo, 3 kartus prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.

Sasario komandai 18 taškų rinko Rashawnas Thomasas, Lisabonos klube su 24 taškais ir 9 atkovotais kamuoliais išsiskyrė Brandonas Johnsas.

