 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gerdos Žemaitės gyvenime – naujas vingis: štai kaip su tuo susijęs Žutautienės sužadėtinis

2025-11-06 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 10:25

Gruodžio 5-oji televizijos gelbėtojos Gerdos Žemaitės muzikinėje karjeroje gali tapti viena ryškiausių datų. Tądien ji pasirodys Kauno sporto halėje vyksiančiame gyvo garso koncerte, kuriame atlikėjai pritars profesionali muzikantų grupė.

Gruodžio 5-oji televizijos gelbėtojos Gerdos Žemaitės muzikinėje karjeroje gali tapti viena ryškiausių datų. Tądien ji pasirodys Kauno sporto halėje vyksiančiame gyvo garso koncerte, kuriame atlikėjai pritars profesionali muzikantų grupė.

REKLAMA
3

„Tokioje scenoje dar nesu koncertavusi“, – sako ne vieną dainą įrašiusi ir televizijos muzikos projekte dalyvavusi atlikėja. Pasak jos, pasirodymui ruošiamasi intensyviai: vyksta repeticijos tiek individualiai, tiek su grupe, tiek su kolega, televizijos operatoriumi Remigijumi Sinkevičiumi. Kelios repeticijos vyko ir kartu su dainininku Viktoru Vaikšnoru – juodu scenoje nuskambės duetu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerda Žemaitė
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė

Koncerto iniciatyva

Viktoras ir jo sužadėtinė, atlikėja ir televizijos veidas Sandra Žutautienė, yra šio koncerto iniciatoriai. Ši porai ypatinga diena taps ne tik profesiniu, bet ir asmeniniu įvykiu.

REKLAMA
REKLAMA

„Tądien minėsime daug progų – Sandros gimtadienį, jos ir Viktoro vestuves bei bene didžiausią koncertą jų karjeroje. Džiaugiuosi pažinodama šią porą, o Sandra man – artima bičiulė. Ryte sužadėtiniai privačioje ceremonijoje taps vyru ir žmona, o vakare juos pamatysime ne vestuvių puotoje, bet scenoje“, – pasakoja G. Žemaitė.

REKLAMA

Laukai netikėti duetai ir svečiai

Ji prasitaria žinanti, kad renginyje numatyta daugiau netikėtų duetų ir scenos svečių: „Labai laukiu tos dienos. Net nežinau, ar pasaulyje dar buvo sužadėtinių, kurie savo tuoktuvių vakarą muzikos gerbėjams padovanotų tokią ryškią šventę.“

Planuojama, kad gyvo garso koncertas truks daugiau nei tris valandas. Scenoje pasirodys dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Tam, kad scenoje išsiskleistų ypatinga šventinė atmosfera, jaunavedžius šiai progai ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Patys būsimi jaunavedžiai neslepia jaudulio ir žmonių šventėje kviečia dalyvauti drauge.

„Jaudinamės, ruošiamės, repetuojame ir tikimės visus pradžiuginti. Taip – mes gruodžio 5 d. iš tiesų tuokiamės. Ir taip – tą vakarą savo šventę minėsime ne įprastai, o kartu su visais, kurie įsigys bilietus į koncertą. Esame paruošę daug staigmenų. Kai kurių jų net neatskleisime – tegul nustebina. Vieną iš jų galime paminėti: publika išvys vestuvėms paminėti skirtą rekordinį floristės Giedrės Vasilijevaitės-Jackienės kūrinį“, – sako koncerto iniciatoriai Sandra ir Viktoras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
a ir ta jau dainuos
a ir ta jau dainuos
2025-11-06 10:53
pasaulio pabaiga atėjo į Lietuvą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų