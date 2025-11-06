Gerdos Žemaitės gyvenime – naujas vingis: štai kaip su tuo susijęs Žutautienės sužadėtinis

„Tokioje scenoje dar nesu koncertavusi“, – sako ne vieną dainą įrašiusi ir televizijos muzikos projekte dalyvavusi atlikėja. Pasak jos, pasirodymui ruošiamasi intensyviai: vyksta repeticijos tiek individualiai, tiek su grupe, tiek su kolega, televizijos operatoriumi Remigijumi Sinkevičiumi. Kelios repeticijos vyko ir kartu su dainininku Viktoru Vaikšnoru – juodu scenoje nuskambės duetu.
Koncerto iniciatyva
Viktoras ir jo sužadėtinė, atlikėja ir televizijos veidas Sandra Žutautienė, yra šio koncerto iniciatoriai. Ši porai ypatinga diena taps ne tik profesiniu, bet ir asmeniniu įvykiu.
„Tądien minėsime daug progų – Sandros gimtadienį, jos ir Viktoro vestuves bei bene didžiausią koncertą jų karjeroje. Džiaugiuosi pažinodama šią porą, o Sandra man – artima bičiulė. Ryte sužadėtiniai privačioje ceremonijoje taps vyru ir žmona, o vakare juos pamatysime ne vestuvių puotoje, bet scenoje“, – pasakoja G. Žemaitė.
Laukai netikėti duetai ir svečiai
Ji prasitaria žinanti, kad renginyje numatyta daugiau netikėtų duetų ir scenos svečių: „Labai laukiu tos dienos. Net nežinau, ar pasaulyje dar buvo sužadėtinių, kurie savo tuoktuvių vakarą muzikos gerbėjams padovanotų tokią ryškią šventę.“
Planuojama, kad gyvo garso koncertas truks daugiau nei tris valandas. Scenoje pasirodys dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Tam, kad scenoje išsiskleistų ypatinga šventinė atmosfera, jaunavedžius šiai progai ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas.
Patys būsimi jaunavedžiai neslepia jaudulio ir žmonių šventėje kviečia dalyvauti drauge.
„Jaudinamės, ruošiamės, repetuojame ir tikimės visus pradžiuginti. Taip – mes gruodžio 5 d. iš tiesų tuokiamės. Ir taip – tą vakarą savo šventę minėsime ne įprastai, o kartu su visais, kurie įsigys bilietus į koncertą. Esame paruošę daug staigmenų. Kai kurių jų net neatskleisime – tegul nustebina. Vieną iš jų galime paminėti: publika išvys vestuvėms paminėti skirtą rekordinį floristės Giedrės Vasilijevaitės-Jackienės kūrinį“, – sako koncerto iniciatoriai Sandra ir Viktoras.
