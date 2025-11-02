Žemaitės sesė Kristina – apie tai, kokia Gerda išsijungus kameroms ir jų ryšį: ne kartą jai buvo sunku

Naujienų portalui tv3.lt Kristina Bielskienė atvirai papasakojo apie ryšį su sese Gerda Žemaite bei tai, kaip nusprendė save realizuoti grožio srityje.
Vaikystėje nebuvo artimos
Pradėdama pokalbį apie sesę Gerdą Žemaitę, Kristina džiaugėsi, kad ši yra tas žmogus, kuriam visuomet gali išsipasakoti.
„Esame labai artimos. Kasdien kalbamės po dvi–tris valandas. Būna, kad ji atvažiuoja pas mane – tada sėdime ir ilgai plepame. Atrodo, kad tos temos niekada nesibaigs. Viena apie kitą žinome viską – net slapčiausias paslaptis. Tikrai esame artimos. Kam daugiau viską pasipasakoti, jei ne sesei? Smagu, kad turime tokį stiprų ryšį. Vaikystėje tokio ryšio nebuvo. Dažnai pykdavomės, nelabai sutardavome. Nepriimdavo manęs žaisti, esame ir vaikiškai susimušusios. Tačiau dabar labai džiaugiuosi, kad puikiai sutariame“, – pasakojo moteris.
Gerda ir Kristina dalijasi viena su kita net slapčiausiomis paslaptimis: „Ji visada man išsipasakoja, kai būna sunku. O taip būna ne kartą... Skyrybos ir visa kita. Visada stengiuosi padėti, patarti, paguosti. Padėjau jai pereiti tą sunkų kelią. Džiaugiuosi, kad galime abi atvirai pasikalbėti. Ji padeda ir man, kai reikia, pataria.“
Pasiteiravus, kokia „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda yra išjungus kameroms, Kristina buvo atvira: „Yra tokia pati, kokią mato žmonės. Atsimenu, kai ji pradėjo filmuotis laidose ir kelti turinį į socialinius tinklus, sakiau: „Neduok Dieve, pamatysiu, kad pasidarei pasikėlusi.“ Labai nenorėjau, kad taip būtų. Norėjau, kad ji liktų tokia, kokia yra. Ir ji tikrai tokia pati – net išjungus kameras.“
Darbas dėvėtų drabužių parduotuvėje ir grožio sferas
Tęsdama pokalbį apie save, grožio specialistė atskleidė, kaip atsidūrė šioje sferoje.
„Su mama buvome atsidariusios dėvėtų drabužių parduotuvę. Dirbdavome pakaitomis – vieną dieną ji, kitą – aš. Tuo metu turėjau ketverių metų dukrą. Kartą, kai buvau darbe, žiūrėjau serialus, nes nebuvo klientų. Pagalvojau: „Esu niekam nereikalinga, sėdžiu čia ir žiūriu serialus. Ar aš taip save matau?“ Tuo metu jau buvau mokiusis vizažo pagrindų, o vyras paklausė, ar nenorėčiau vėl prie to sugrįžti. Sakydavau, kad ne – žinojau, kad reikės nueiti sunkų kelią. Iš savęs daug reikalauju, todėl nebuvo lengva. Bet tada, sėdėdama parduotuvėje, pagalvojau: „Sėdžiu čia, o nieko daugiau nedarau... Ar tikrai to noriu?“ Tada paskambinau sesei ir pasakiau, kad vėl pradėsiu mokytis makiažo subtilybių. Ji paklausė, kur aš buvau tiek metų, ir sakė, kad seniai laukė šio skambučio. Ilgai tada kalbėjomės – ji mane labai motyvavo eiti pirmyn“, – apie lemtingą dieną kalbėjo ji.
Viską pradėti iš naujo nėra lengva, o tam pritaria ir pati pašnekovė: „Buvo tikrai sunku. Gal kiti nesupras, kas čia tokio sunkaus, bet aš jaučiau didelę atsakomybę – norėjau, kad kiekviena klientė liktų patenkinta. Praėjau nelengvą kelią. Pirmieji keli metai buvo sunkūs, bet dabar labai džiaugiuosi – jaučiuosi savo rogėse. Į darbą einu su džiaugsmu. Negaliu net to vadinti darbu. Turiu savo nuolatinių klienčių ratą – jos man jau kaip draugės.“
Nors vizažo sferoje ji dirba jau beveik trylika metų, tačiau jau nuo mažų dienų ją traukė ši sritis.
„Paauglystėje visada norėjau mokėti gražiai save pasidažyti, bet niekada nepagalvojau, kad galėčiau puošti kitus. Tais laikais nebuvo socialinių tinklų, o dabar – medžiagos pilna. Kai buvau paauglė, neturėjau interneto, todėl imdavau žurnalą, kur ant viršelio – gražiai padažyta moteris. Pasiimdavau mamos dažus ir bandydavau pasidažyti taip, kaip ji. Kažkas visada pavykdavo. Dabar savęs taip nedailinu, kaip dailinu klientes“, – tikino ji.
Tiesa, Kristina atlieka ne tik makiažus: „Esu ne tik vizažo meistrė, bet ir blakstienų priauginimo specialistė. Atlieku ir depiliacijas bei antakių laminavimą. Dažniausiai klientės makiažui ateina penktadieniais ar šeštadieniais, o kitus darbus darau kitomis dienomis. Man viskas patinka – darbas nėra monotoniškas ir nenusibosta. Pavyzdžiui, padarau dvi blakstienų priauginimo procedūras, po to depiliaciją, vėliau – antakių laminavimą. Smagu, kad darbas įvairus.“
Pasiteiravus, kokios makiažų kainos vyrauja pas ją, Kristina šyptelėjo: „Marijampolėje kainos nėra didelės: už makiažą imu 40 eurų, o už nuotakos makiažą – 50 eurų. Manau, kad kainos dar kils, nes brangsta ir priemonės. Dirbu su profesionaliomis kosmetikos priemonėmis. Pastebiu, kad Kaune makiažo kaina siekia 70–80 eurų, Vilniuje – dar kitaip.“
Nors darbe su didesniais iššūkiais jau nebesusiduria, su klientėmis kartais tenka ieškoti kompromisų.
„Kurdama makiažus su iššūkiais susiduriu ne taip, kaip anksčiau. Dabar atrodo, kad pati ranka piešia. Žinoma, kad išklausau klienčių norus. Būna, kad klientė ateina su užkritusiais vokais, o parodo, kad nori makiažo, kuris buvo atliktas migdolo formos akims. Iš karto reikia pasakyti, kad to nebus, nes to neleidžia akių forma. Bet pavyksta susikalbėti su klientėmis ir rasti kompromisų“, – atviravo moteris.
Baigdama pokalbį apie makiažus, Kristina atskleidė, kas, jos manymu, yra svarbiausia norint, kad jis išsilaikytų kuo ilgiau: „Jei makiažo priemonės parinktos pagal odos tipą, jis puikiai išsilaiko visą dieną. Kai kurios klientės sako, kad mano atliktas makiažas išlaikė net dvi dienas. Svarbu naudoti profesionalias priemones ir viską užfiksuoti fiksatoriumi.“
