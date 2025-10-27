Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

„TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė parodė, kur atostogauja: „Laimingi momentai“

2025-10-27 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 12:55

Žinoma nuomonės formuotoja, „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė rudeniu džiaugiasi saulėtoje Tenerifėje. Dar visai neseniai moteris išvyko atostogoms ir pasidalino nuostabiais atostogų kadrais.

3

Gerda Žemaitė savo socialiniuose tinkluose pasidalino atostogų kadrais iš Tenerifės. Šiais kadrais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Gerda Žemaitė Tenerifėje
(8 nuotr.)
Gerda Žemaitė Tenerifėje

Saulėti kadrai

Žinoma moteris dar visai neseniai atsitraukė nuo lietuviško, šalto ir lietingo rudens ir išvyko atostogoms į saulėtą Tenerifę, kur galima mėgautis šiluma ir saulės spinduliais.

Gerda Žemaitė pasidalino atostogų kadrais savo socialiniuose tinkluose, o jie atrodo, tarsi atvirukas.

Gerda pasidalinusi kadrais, šalia jų rašo:

„Laimingi momentai“.

„Orelis fantastiškas, turistų yra labai daug“, – savo Instagram istorijoje pasakojo moteris.

„Nelabai ką ir dedu, nelabai yra ką dėti, kažkoks visiškas tingėjimas, kažkoks buvimas tiesiog čia ir dabar, nenoras turėti to telefono rankose“, – tęsė Gerda.

