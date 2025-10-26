Skaudi netektis: mirė 19 metų socialinių tinklų žvaigždė

Apie netikėtą jaunos turinio kūrėjos mirtį spalio 24-ąją pranešė jos šeima, rašo people.com.
„Ji teikė džiaugsmo ir meilės visiems, kurie ją pažino“
Emman motina Felicia Atienza žinią patvirtino emocingu įrašu „Instagram“. „Su dideliu liūdesiu dalijamės netikėtu mūsų dukros ir sesers Emman išėjimu“, – rašoma šeimos žinutėje.
„Ji atnešė tiek daug džiaugsmo, juoko ir meilės į mūsų gyvenimus ir visų, kurie ją pažino, širdis. Emman turėjo ypatingą gebėjimą priversti žmones pasijusti išgirstais ir matomais, ir ji niekada nebijojo atvirai kalbėti apie savo psichinę sveikatą“, – rašė šeima.
Įrašo pabaigoje artimieji pridėjo: „Pagerbdami Emman atminimą, tikimės, kad toliau skleisite savybes, kuriomis ji gyveno – užuojautą, drąsą ir šiek tiek daugiau kasdienės gerumo.“
Mirtį patvirtino pareigūnai
Kaip skelbia „People“, Los Andželo apygardos medicinos ekspertai patvirtino, kad mergina mirė savižudybės atveju. Emman pastaruoju metu gyveno Los Andžele, į kurį persikėlė šią vasarą iš gimtųjų Filipinų, rašo people.com.
Atvira apie psichinę sveikatą ir kovas
Jaunoji kūrėja socialiniuose tinkluose buvo žinoma dėl savo atvirumo ir drąsos kalbėti apie emocinę sveikatą. Dar šių metų sausį ji rašė, kad yra pasiryžusi „keisti gyvenimą“ ir atvirai dalijosi savo patirtimi, kurią palaikė tūkstančiai sekėjų.
Savo „TikTok“ ir „Instagram“ paskyrose Emman taip pat nevengdavo politinių temų – ji drąsiai reiškė nuomonę apie konservatyvius požiūrius gimtojoje šalyje ir pripažino, kad dėl to ne kartą sulaukė kritikos.
Gerbėjai ir žvaigždės reiškia užuojautą
Po žinios apie mirtį daugybė sekėjų ir garsenybių paliko nuoširdžius žodžius jos šeimai.Filipinų aktorė Andrea Brillantes rašė: „Emman buvo tikra saulės spindulėlis. Nuoširdžiai užjaučiu jūsų šeimą.“
Modelis ir aktorė Heart Evangelista pridėjo: „Ji buvo tokia tyra... Labai gaila.“
