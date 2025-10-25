Paulius Skučas pasidalijo jautriu pasakojimu: tamsų vakarą žmonos reakcija prie Neries galėjo išgelbėti merginą

Paulius Skučas leido šia istorija pasidalinti ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.
„Kai atsiduri laiku ir vietoje...“
„Kai atsiduri laiku ir vietoje. Kai prieini ir užkalbini, o ne abejingai nueini... Šįkart laiku ir vietoje atsidūrė mano žmona Indrė“, – savo įraše rašė P. Skučas.
Viskas nutiko vėlai vakare, kai Indrė su šuniuku Marseliu išėjo pasivaikščioti. Kaip pasakojo Paulius, šįkart ji neplanavo eiti įprastu maršrutu, o pasirinko kitą kelią – tiesiog norėjo pakeliui išmesti šiukšles.
„Jau po vidurnakčio. Tamsos ir gatvės žibintų apsuptyje pasigirsta verksmas – tarsi pagalbos šauksmas. Aplink nieko nėra... Tik jauna mergina ir jos ašaros lietuje“, – rašė aktorius.
„Ar galiu šalia prisėsti?“
Indrė iš pradžių dvejojo, bet kai pamatė, kad mergina eina link upės liepto ir sėdasi jo gale, apsisprendė prieiti.
„Labas. Ar galiu šalia prisėsti...? Lyja, atrodai liūdna... ar viskas gerai?“ – šiuos žodžius ištarė Indrė, o mergina tyliai atsakė: „Taip, liūdna, nes viskas blogai...Viskas... Čia net ne mano miestas....“
Paulius pridūrė, kad daugiau detalių jų pokalbio neatskleis, nes tai – asmeniška, tačiau užteko kelių žodžių ir šilumos, kad situacija pasikeistų.
Šuo tapo mažuoju gelbėtoju
Kai emocijos kiek nurimo, prie pagalbos prisidėjo ir šuo Marselis – jis padėjo nukreipti merginos mintis, atitraukti nuo skausmingų jausmų.
„Pokalbyje šviesos įnešė ir šuniukas, kuomet reikėjo nurimti emocijoms, nukreipti dėmesį nuo minčių. ..Marselis atkreipė jaunutės su nuostabiu lietuvišku vardu merginos dėmesį, o Indrei pavyko tapti reikiama atrama tą akimkrką..“ – rašė Paulius.
Kai Indrė gavo pažadą, kad mergina daugiau nebebus viena, ji patraukė namo, tačiau nerimas neleido nustoti stebėti, kas vyksta. Ir netrukus pamatė važiuojantį policijos ekipažą, kurį sustabdė.
„Emocijoms kiek nurimus, kai situacija atrodė stabiliau, o Indrė gavo merginos pažadą, kad ši nebemirks lietuje, su šuniuku patraukė namų link, bet nerimas neleido nuleisti akių.. Ir vėl aplinkybės sukrito, kad vos pakilus iš Neries pakrantės ir vis dar stebint ant liepto galo vieną likusią merginą, gatvėje pamatė važiuojančius pareigūnus ir juos sustabdė... Indrei tik ištarus žodžius apie situaciją, pareigūnai per raciją skubiai pranešė: REGIS JĄ RADOM..“, – rašė P. Skučas.
„Didžiuojuosi savo žmona“
Šįkart viskas baigėsi gerai. Kaip pasakojo Paulius, jis pabudo namuose nuo verkiančios žmonos, kuri tik pasakė:
„Tuo metu jie veikė žaibiškai, profesionaliai, apgalvotai ir jautriai esamai situacijai. Lietuvos policija.
Šįkart viskas labai, labai gerai baigėsi.
O aš iš miegų atsikėliau namuose nuo pravertų kambario durų ir verkiančios žmonos, kuri sakė:„Regis, laiku radau jaunutę merginą...“
Būkime, išlikime visuomet tokia brandi ir empatiška visuomene, kokia dažniausiai ir esame. Ir tikrai mokame.Būkime, nes rytas tikrai protingesnis už vakarą ir visuomet, visuomet yra išeitis iš situacijos.
Didžiuojuosi, kad Indrė suprato ir mokėjo viską, ko reikėjo nepažįstamam žmogui.“
