TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ netikėtai pakeitė planus: atskleidė, kodėl atšaukė koncertą

2025-10-20 18:39
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 18:39

Lietuvos grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ šeštadienį netikėtai atšaukė savo koncertą Medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje.

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ (Jurgitos Satkūnaitės nuotr.)

Kaip rašoma muzikantų paskyroje „Facebook“, jie tokį sprendimą priėmė po to, kai renginyje kalbą sakė politikas Remigijus Žemaitaitis, pastaruoju metu sulaukęs kritikos dėl prieštaringų pareiškimų ir Konstitucijos pažeidimo.

„Turėjome būti ištikimi savo vertybėms“

„Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir nuo scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina“, – rašoma grupės pranešime.

Muzikantai pabrėžė, kad atsiprašo klausytojų, tačiau negalėjo pasilikti ir groti.

„Turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais“, – teigiama įraše.

Palaiko kultūros bendruomenę

Grupė taip pat išreiškė palaikymą menininkams ir kultūros bendruomenei, kuri pastaruoju metu aktyviai reiškia poziciją politinių įvykių kontekste.

„Reiškiame palaikymą visai kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“, – pridūrė grupės nariai.

