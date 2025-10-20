„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ netikėtai pakeitė planus: atskleidė, kodėl atšaukė koncertą

Kaip rašoma muzikantų paskyroje „Facebook“, jie tokį sprendimą priėmė po to, kai renginyje kalbą sakė politikas Remigijus Žemaitaitis, pastaruoju metu sulaukęs kritikos dėl prieštaringų pareiškimų ir Konstitucijos pažeidimo.
„Turėjome būti ištikimi savo vertybėms“
„Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir nuo scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina“, – rašoma grupės pranešime.
Muzikantai pabrėžė, kad atsiprašo klausytojų, tačiau negalėjo pasilikti ir groti.
„Turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais“, – teigiama įraše.
Palaiko kultūros bendruomenę
Grupė taip pat išreiškė palaikymą menininkams ir kultūros bendruomenei, kuri pastaruoju metu aktyviai reiškia poziciją politinių įvykių kontekste.
„Reiškiame palaikymą visai kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“, – pridūrė grupės nariai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!