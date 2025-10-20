Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie Žemaitaičio pareiškimus: divizija išlieka prioritetu, lėšos gynybai nebus mažinamos

2025-10-20 13:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 13:24

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsimenant, kad nacionalinės divizijos vystymą reikėtų pristabdyti, o gynybai kitais metais skirti ne daugiau 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, kad koalicija nuo šių numatytų planų nesitrauks. Anot jo, divizijos suformavimas ir toliau išlieka tarp numatytų prioritetinių darbų.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Dainius Labutis

„Ne, mes pozicijos nekeisime. Prioritetu išlieka Vokietijos brigados, oro gynybos ir divizijos suformavimas. Tai yra trys prioritetiniai darbai“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

Socialdemokratas taip pat akcentuoja, kad ateinančių metų valstybės biudžeto projekte gynybai numatyti 5,38 proc. nuo BVP neturėtų būti koreguojami.

„Aš manau, kad Finansų ministerija teisingai sudėliojo akcentus ir tas procentas džiuginantis ir nereikia jo mažinti. Jeigu išeina, reikėtų tik didinti, bet, matyt, kad biudžetas yra ne guminis“, – sakė M. Sinkevičius.

„Divizijos suformavimas, man atrodo, numatytas iki 2030 metų, tikrai nereikia atidėti, tikrai nereikia stabdyti, reikia tik stengtis, kad kiek įmanoma greičiau ta divizija atsirastų“, – akcentavo jis.

Visgi socialdemokratų lyderis pabrėžia, kad R. Žemaitaitis savo pasisakymais nepaneigė suplanuotų valstybės prioritetų gynybos srityje.

„Nežinau ar akcentai pono Remigijaus Žemaitaičio buvo teisingi, bet jis, vienok, nepaneigė tų prioritetų, kuriuos mes turime kaip šalis ir juos matome vienodai“, – sakė LSDP pirmininkas.

„Politinė komunikacija yra labai svarbu, bet dar svarbiau yra politiniai sprendimai. Aš manau, kad politiniai sprendimai bus pasiekti su ta numatyta finansine 5,38 proc. išraiška. Tai toks yra matymas, tikiuosi, kad jis bus visuotinai bendras“, – akcentavo jis.

Sekmadienį laidoje „ELTA savaitė“ „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Politikas taip pat akcentavo sieksiantis, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo BVP produkto.

Kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.

