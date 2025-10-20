Kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, Ruginienė susitiks su Šakaliene

Kaip anksčiau žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė, partijos kolegės laukia „rimtas pokalbis“. Taip I. Ruginienė teigė paaiškėjus, kad praėjusią savaitę KAM vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.
Tiesa, iš pradžių I. Ruginienė susiklosčiusią situaciją pavadino sabotažu, tačiau netrukus poziciją švelnino – aiškino, kad įvyko nesusipratimas.
Apie KAM vykusį neoficialų susitikimą pirmasis užsiminė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. „Žinių radijui“ jis teigė, kad pokalbiai KAM yra „keistas žanras“, o ministrės D. Šakalienės elgesį jis įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.
Netrukus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tačiau detaliau jų nekomentavo.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė aiškinosi, kad susitikimas KAM vyko be jos žinios. Tačiau D. Šakalienė tokio žanro susitikimo nesmerkė, pažymėdama, kad toks pokalbių formatas yra normalus. Nesusipratimu susiklosčiusią situaciją vadinanti socialdemokratė žadėjo viską išsiaiškinti pokalbio su premjere metu.
Beje, dėmesio centre dėl įsitraukimo į viešas diskusijas apie gynybos finansavimą atsidūrė ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kaip skelbta, praėjusią savaitę LRT jis teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams.
Generolas sulaukė aštrios kritikos tiek iš premjerės, socialdemokratų vadovybės, taip pat valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, kuris teigė, kad R. Vaikšnoras turėtų trauktis iš pareigų.
Savo ruožtu kariuomenės vadas aiškino, kad įvyko nesusipratimas.
Kaip praėjusią savaitę Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, dėl viešumoje netylančių diskusijų premjerė žada susitikti ir su kariuomenės vadu.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!