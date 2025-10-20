Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, Ruginienė susitiks su Šakaliene

2025-10-20 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 06:14

Tarp Krašto apsaugos ministerijos (KAM) ir Vyriausybės kilus trintims dėl gynybos finansavimo, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su ministre Dovile Šakaliene.

Inga Ruginienė, Dovilė Šakalienė (tv3.lt koliažas)

Tarp Krašto apsaugos ministerijos (KAM) ir Vyriausybės kilus trintims dėl gynybos finansavimo, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su ministre Dovile Šakaliene.

REKLAMA
0

Kaip anksčiau žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė, partijos kolegės laukia „rimtas pokalbis“. Taip I. Ruginienė teigė paaiškėjus, kad praėjusią savaitę KAM vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, iš pradžių I. Ruginienė susiklosčiusią situaciją pavadino sabotažu, tačiau netrukus poziciją švelnino – aiškino, kad įvyko nesusipratimas.

REKLAMA
REKLAMA

Apie KAM vykusį neoficialų susitikimą pirmasis užsiminė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. „Žinių radijui“ jis teigė, kad pokalbiai KAM yra „keistas žanras“, o ministrės D. Šakalienės elgesį jis įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.

REKLAMA

Netrukus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tačiau detaliau jų nekomentavo.

Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė aiškinosi, kad susitikimas KAM vyko be jos žinios. Tačiau D. Šakalienė tokio žanro susitikimo nesmerkė, pažymėdama, kad toks pokalbių formatas yra normalus. Nesusipratimu susiklosčiusią situaciją vadinanti socialdemokratė žadėjo viską išsiaiškinti pokalbio su premjere metu.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, dėmesio centre dėl įsitraukimo į viešas diskusijas apie gynybos finansavimą atsidūrė ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kaip skelbta, praėjusią savaitę LRT jis teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams.

Generolas sulaukė aštrios kritikos tiek iš premjerės, socialdemokratų vadovybės, taip pat valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, kuris teigė, kad R. Vaikšnoras turėtų trauktis iš pareigų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu kariuomenės vadas aiškino, kad įvyko nesusipratimas.

Kaip praėjusią savaitę Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, dėl viešumoje netylančių diskusijų premjerė žada susitikti ir su kariuomenės vadu.

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė BNS Foto
Kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, kitą savaitę Ruginienė susitiks ir su kariuomenės vadu (7)
Inga Ruginienė ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana (25)
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė pareiškė: iš „aušriečių“ „niekas nieko neatėmė“, bet ministrą rinksiuosi pati (95)
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė įspėja: šio sprendimo neužteks – „laukia dar drąsesnis“ (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų