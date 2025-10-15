Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana

Socialdemokratams perėmus ministeriją iš „aušriečių“, R. Žemaitaitis teigia, kad su premjere sutarė, jog bus teikiamas bendras kandidatas į kultūros ministrus.
Tuo metu dalis kultūrininkų, stebėdami chaosą, toliau žada tęsti protestus, kad „Nemuno aušros“ atstovų nebūtų Kultūros ministerijos vadovybėje – nei viceministrų, nei patarėjų.
Chaosas dėl kultūros ministro posto
Prie kultūrininkų protesto jungiasi ir medikai, švietimo darbuotojai, netgi ūkininkai, kurie, reikalui esant, žada į Vilnių sugrįžti su traktoriais.
R. Žemaitaitį „aušriečiai“ vakar barė net du kartus – iki pat vakaro. Po ilgo pokalbio su partiečiais „Nemuno aušros“ vedlys buvo dar ramesnis nei ryte.
R. Žemaitaitis sako, kad „aušriečiai“ kartu su socialdemokratais teiks bendrą kandidatą į kultūros ministrus. Esą dėl to su premjere susitarta dar pirmadienio rytą.
„Buvo sutarta, kad bus ieškomas bendras kandidatas, kuris galėtų užimti kultūros ministro pareigas“, – teigia R. Žemaitaitis.
Įdomu tai, kad socialdemokratai savaitgalį atėmė Kultūros ministeriją iš R. Žemaitaičio ir, kaip patys sakė, nieko mainais jam neduos – patys rinks kandidatą į ministrus.
Tačiau nei premjerė, nei socialdemokratų lyderis apie bendrą kandidatą kol kas neužsiminė.
„Aš pati ieškau tinkamo kandidato. Jeigu R. Žemaitaitis tokį kandidatą turi – tegul atitinkamai pateikia“, – sako ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
O „Nemuno aušros“ vicepirmininkė tikina, kad kandidatas premjerei jau pateiktas.
„Jis yra pateiktas Ingai Ruginienei. 11 valandą, kaip skelbė žiniasklaida, įvyko susitikimas“, – tvirtina „Nemuno aušros“ vicepirmininkė Daiva Žebelienė.
Vis dėlto dar vakar ryte socialdemokratų partijos pirmininkas tikino, kad jokio kandidato į kultūros ministrus nėra.
Vis dar nežinioje
„Jeigu pavardžių išvardijimas yra pateikimas, tai aš sakau – jau du mėnesius gyvenu tokia stilistika, kai pavardės ateina ir oficialiai, ir neoficialiai, kaip pokalbio detalė. Kiek vėliau išsiaiškiname, kad tie žmonės, kurie buvo įvardyti, kartais net nežino, jog buvo tame sąraše“, – komentuoja I. Ruginienė.
Premjerė savaitgalį įvardijo kaip galimą kandidatę Vaidą Aleknavičienę, kuri turėjo tapti ministre iki mainų su R. Žemaitaičiu – ji jau buvo praėjusi prezidento patikrinimą.
„Šiandien aš nematau, kad tai būtų bendras kandidatas, nes socialdemokratai ją įvardijo kaip savo sprendimą. Tad kol kas nematau jos kaip bendro kandidato“, – sako R. Žemaitaitis.
Iš koalicijos pašalintas Saulius Skvernelis abejoja, ar socialdemokratai iš tikrųjų perėmė Kultūros ministeriją.
„Dažniausiai R. Žemaitaitis meluoja. Jei pozicija būtų tvirta, kad socialdemokratai perėmė ministeriją, ministras jau būtų pateiktas“, – sako S. Skvernelis.
Iki šiol neaišku, ar I. Ruginienė leis R. Žemaitaičiui teikti viceministrus ir patarėjus.
„Rinksiuosi ne pagal partiškumą, bet pagal kompetencijas ir galimybę dirbti šioje srityje“, – pabrėžia I. Ruginienė.
Sprendžiant iš R. Žemaitaičio ir I. Ruginienės pasisakymų, galima abejoti, ar socialdemokratų savaitgalį priimtas sprendimas iš tiesų yra galutinis ir tvirtas.
„Šiuo metu neturime jokios garantijos, kad politinėje komandoje, kuri bus formuojama paskyrus socialdemokratų ministrą, nebus „Nemuno aušros“ viceministrų ar patarėjų. Kol šis faktas nebus aiškus, tol protestą tęsime“, – teigia iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Nežinioje esantys kultūrininkai nesiruošia sustoti.
Nors pagrindinis protestuotojų reikalavimas – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, prie protestų vakar prisijungė ir kitų sektorių atstovai: medikai, mokytojai, jaunimo organizacijos, sportininkai, verslininkai, žemdirbiai.
Premjerė sako, kad jau buvo sulaukusi padėkos iš kultūrininkų už „Nemuno aušros“ pasitraukimą iš Kultūros ministerijos. Tačiau panašu, jog kultūrininkai šią padėką jau atsiėmė.
