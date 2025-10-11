Ruginienė įspėja: šio sprendimo neužteks – „laukia dar drąsesnis“

„Daugiau gaišti negaliu“, – tvirtino ji.
I. Ruginienė pridūrė, kad nebekomentuos Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų ar veiksmų, nes jai rūpi Vyriausybė ir jos darbas.
Paklausta, ar premjerė mano, kad šis sprendimas yra pakankamai drąsus, I. Ruginienė atsakydama paliko klausimų.
„Neužtiks šito, bet bus dar drąsesnis, bet pirmą žingsnį aš parodžiau. Ir tikiuosi, kad ir partija nebijos daryti sprendimų, kurie šianndien yra kritiški Lietuvai“, – tikino ji.
Tačiau šių spredimų premjerė nepatikslino.
Ruginienė: trūksta drąsos
I. Ruginienė sako, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) trūksta drąsos. Pasak politikės, nerimaujant dėl padėties koalicijoje, dėl galimų ateities scenarijų, socialdemokratai turėtų nesibaiminti ir imtis sprendimų, orientuotų tiek į pačią partiją, tiek į jos rinkėjus.
„Pasiruošiau pasakyti raktinį žodį – drąsa. Man trūksta drąsos iš mūsų partijos“, – šeštadienį LSDP tarybos nariams sakė I. Ruginienė.
„Šiandien matau drąsa pirmininko vaidmenyje. Pirmininkas yra drąsus, bet jam reikia užnugario, jam reikia jūsų, jam reikia visos partijos – kad partija būtų drąsi ir palaikytų“, – dėstė jis.
Pasak Vyriausybės vadovės, šiuo metu ji jaučia baimę partijos gretose dėl to, kaip gali klostytis valdančiosios koalicijos ateitis. Vis tik, pabrėžė I. Ruginienė, šiuo metu būtina ieškoti sprendimų, kurie yra svarbiausi LSDP ir partijos rinkėjams.
„Šiai dienai mes kalbame ir diskutuojame apie tai, ką pasakė koalicijos partneriai, ką jie padarė, kaip mums reikia reaguoti. Mes nekalbame apie tai, o kas mums yra geriau, kas geriau mūsų partijai ir kas geriau tiems žmonėms, kurie mus rinko“, – dėstė ji.
„Kartais mūsų sprendimuose ir pasisakymuose pritrūksta drąsos ir jaučiasi baimės nata, kuomet mes kalbėdami vis pagalvojame: o kaip bus? O jeigu „Nemuno aušra“ išeis iš koalicijos“ O jeigu Skvernelis ateis į koaliciją? O jeigu supyks prezidentas? O jeigu kažkas pasisakys?“ – tęsė socialdemokratė.
Pasak jos, būtent tokios baimės daro įtaką LSDP sprendimams.
„Šiandien aš kiekvieną iš jūsų noriu pakviesti pasisakyti be baimių, bet su drąsa. Pasisakant nukreipti pasiūlymus į sprendimus – o kas reikalinga mums, socialdemokratams, ką mes turime padaryti, kad rinkėjai kitą kartą rinktų ne tik mus, bet jie sakytų „valio, tai yra tai, ko mes norėjome ir ko mes tikėjomės“, – bendrapartiečius ragino I. Ruginienė.
Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.
Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad tolimesnis darbas valdančiojoje daugumoje priklausys nuo kiekvieno iš trijų koalicijos partnerių apsisprendimo.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!