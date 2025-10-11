Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Posėdžiaus LSDP taryba: diskutuos dėl koalicijos ateities

2025-10-11 08:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 08:27

Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba uždaro posėdžio metu ketina aptarti politines aktualijas, artimiausius darbus bei diskutuoti dėl koalicijos ateities.

Inga Ruginienė BNS Foto

Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad tolimesnis darbas valdančiojoje daugumoje priklausys nuo kiekvieno iš trijų koalicijos partnerių apsisprendimo. 

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė. Taip šalies vadovas pareiškė po to, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, esą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) vadovas Arūnas Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.

„Save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“, – akcentavo prezidentas, pažymėdamas, kad netvirtins jokių „Nemuno aušros“ kandidatų į kultūros ministrus.

ELTA primena, kad socialdemokratams nutarus išmainyti Energetikos ministeriją į Kultūros ministeriją ir pastarąją perleisti „Nemuno aušrai“, kultūros bendruomenėje kilo pasipiktinimas – surengtas protestas, įspėjamasis streikas, taip pat platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų patraukti nuo Kultūros ministerijos. Vis tik, valdantieji kartoja, kad tokie prašymai yra sunkiai įgyvendinami.

