Ruginienė: kiekvienas koalicijos partneris turi aiškiai pasakyti – atėjo dirbti ar pažaisti žaidimų

„Koalicijos partneriai yra trys. Tai kiekvienas iš jų, akivaizdu, kad turi teisę ir galimybę dalyvauti tiek koalicijos sudaryme, tiek visuose procesuose. Tai kaip jūs įsivaizduojate, kad kažkas iš viršaus sudiktuoja? Ne. Mūsų partnerystės ryšys, mes susėdame, susitariame dėl darbo ir tą darbą dirbame. Ir jeigu ateis tokia diena, kad vienas koalicijos partneris pasakys, kad „ne, mums ne pakeliui“ – tai bus ne pakeliui“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Socialdemokratai irgi gali pasakyti (kad ne pakeliui – ELTA). Jeigu mes matysime, kad vienas koalicijos partneris matys, kad mums ne pakeliui, mes irgi neabejotinai tą galėsime irgi pasakyti“, – pažymėjo ji.
I. Ruginienė tvirtino, kad jos pozicija dėl darbo koalicijoje – nesikeičia ir išlieka stabili. Politikė pabrėžia, kad nori koncentruotis į bendrus darbus.
„Ji (nuomonė dėl koalicijos – ELTA) nesikeičia, ji nuosekli visus du mėnesius, kuriuos aš esu šitame procese. Mes turime susikoncentruoti į darbus ir esminius darbinius tikslus. Tam mes turėjome socialdemokratų rinkimų programą, vėliau – koalicijos sutartį, Vyriausybės programą, šiuo metu dirbame ties priemonių planu. Ir mano didžiausias lūkestis – kad visi koalicijos partneriai būtų susitelkę į darbus, bet ne į politikavimą. Tai jeigu mes deklaruojame, kad mes visi siekiame bendro tikslo, tuomet ir žengiame koja kojon. Bet jeigu bent vienam koalicijos partneriui atrodo, kad jam ne pakeliui dirbti ir siekti šitų tikslų – atitinkamai jis tegul ir daro sprendimus“, – kartojo Vyriausybės vadovė.
„Kiekvienas koalicijos partneris – neišskiriant pavadinimų – turi aiškiai pasakyti, ar atėjo dirbti, ar atėjo pažaisti žaidimų“, – pridūrė I. Ruginienė.
Ministrė R. Popovienė gali laikinai vadovauti Kultūros ministerijai „kiek reikės“
Tuo metu klausiama apie situaciją dėl Kultūros ministerijos, I. Ruginienė pakartojo, kad kitą savaitę šiuo klausimu žada kalbėtis su „aušriečiais“. Tačiau, akcentavo socialdemokratė, neaišku, ar susitikimo metu jau bus pateikta naujojo kandidato pavardė.
„Manau, kitą savaitę turėsime aptarti su „Nemuno aušros“ lyderiais. Jie turės girdėti ir mūsų nuomonę“, – sakė ji, pažymėdama, kad socialdemokratai jau ėmėsi lyderystės šiuo klausimu, mat paskyrė laikinai vadovauti Kultūros ministerijai Ramintą Popovienę.
„Kiek reikės, tiek ji pasirengusi skirti savo dėmesį ir šiai sričiai“, – pridūrė Vyriausybės vadovė, paklausta, kiek laiko švietimo, mokslo ir sporto ministrė gali laikinai eiti ir kultūros ministrės pareigas.
ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Jis teigė, kad šeštadienį vykstančioje socialdemokratų taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai. Vis tik, politikas jų nedetalizavo ir pažymėjo, kad sprendimus priims partijos bendruomenė.
Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
