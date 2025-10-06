Pirmadienio popietę koalicinė taryba diskutuos apie būsimą biudžeto projektą

„Šis koalicijos tarybos susirinkimas yra skirtas biudžeto aptarimui, svarbiausiam šio politinio sezono prioritetui. Susitikime taip pat dalyvaus ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, kuris pristatys biudžeto formavimo darbo eigą ir kryptis“, – Eltą informavo premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras.
Pastarąjį kartą koalicinė taryba rinkosi prieš kelias dienas, penktadienį – tuomet dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus pasisakymų neeilinį posėdį šaukė valdantieji socialdemokratai. Tiesa, dar iki koalicijos partnerių pokalbių ministras pranešė apie atsistatydinimą.
Anksčiau premjerė I. Ruginienė yra teigusi, kad Vyriausybė Seimui valstybės biudžeto projektą pateiks laiku – iki spalio 17 d.
Biudžeto projektas po pateikimo Seime svarstomas dviem stadijomis.
2023 m. priimtas įstatymas, kuriuo įtvirtinta trejų metų biudžeto sudarymo sistema, ji įsigaliojo rengiant 2025–2027 m. biudžeto projektą.
Pernai konservatorės Ingridos Šimonytės Vyriausybė 2025–2027 m. valstybės biudžeto projektą Seimui pateikė spalio 17 d., jis priimtas gruodį.
