Finansų viceministrais toliau dirbs Sadeckas ir Kizenevičius

Anot jos, D. Sadeckas kuruos biudžeto, valstybės iždo, mokesčių ir finansų politikos klausimus, bus atsakingas už viešųjų finansų sistemos valdymo grupę. Tuo metu J. Kizenevičius bus atsakingas už Europos Sąjungos investicijų, atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos, finansų rinkų politikos bei Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių sritis.
Darbą Finansų ministerijoje taip pat tęs nuo šių metų sausio kanclerio pareigas Mindaugas Šima bei du ministro patarėjai – Aloyzas Vitkauskas bei Dalius Simėnas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai.
I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Aplinkos ministro pareigas eis Kastytis Žuromskas, kultūros ministro – Ignas Adomavičius, žemės ūkio – Andrius Palionis. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Ritą Tamašunienę. „Valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas eis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.
Prezidentas Finansų ministerijos vadovu paskyrė iki šiol viceministru dirbusį K. Vaitiekūną, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narę Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministru – viceministrą Jurą Taminską.
Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir G. Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius. Energetikos ministerijai vadovaus ir ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Žygimantas Vaičiūnas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!