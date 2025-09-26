„Tiesiog tuščia vieta“ – išklojo viską, ką galvoja apie kultūros ministrą

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja politologai Vytautas Dumbliauskas ir Ignas Kalpokas.
Vyriausybės formavimas tiesiog paverstas cirku, taip sako gyventojai ir ekspertai tą žodį naudoja. Kaip jūs vertinate tai, ką mes matome, ir kaip jūs galvojate, ar išties daro žalą toks politinis modelis Lietuvai?
V. Dumbliauskas: Dabartinė politinė sistema savotiškai pavirto pono Remigijaus Žemaitaičio iš Šilutės įkaite. Aš manyčiau, kad tiesiog paradoksas, bet dabar šitas žmogus iš esmės šokdina bent jau tas partijas, kurios yra valdančiojoje koalicijoje, ir jo žaidimas toks, sakyčiau, net ir grubokas.
Jis, mano galva, siūlydamas Adomavičių į kultūros ministrus, pasityčiojo iš prezidento Gitano Nausėdos, ir Gitanas Nausėda priėmė tą pažeminimą ir pats kartu su Žemaitaičiu pasityčiojo iš kultūros ir meno bendruomenės.
Čia man keista, kaip ponas Nausėda nesuvokia, ką jis daro, nes jis tampa pajuokos objektu. Iš esmės būti tokio žmogaus kaip Žemaitaitis pažemintoju, kad jis iš savęs tyčiojasi, man atrodo, kur ambicijos, kur savigarba pono Nausėdos?
Čia yra fantastika, pagalvojus. Putinas dabar tyčiojasi iš Trumpo ir iš Europos lyderių ir kol kas matome sėkmingai. Žemaitaitis irgi kol kas sėkmingai šaiposi iš kitų politikų, ypatingai tų, kurie būtent valdančiojoje koalicijoje, ir jam kol kas sekasi, jis renka reitingus.
Aišku, dabar dar palauksime reitingų, kada bus jau tie tyrimai po vasaros, bet kol kas jis ant bangos. Matosi iš veido: jis patenkintas, šelmiškai šypsosi, o visi kiti, manau, kad ir socialdemokratai tuoj pradės verkti, nes jau nejuokinga darosi.
Kai kurie žmonės svarsto, ar įspūdžiai neužgožia faktų ir kelia klausimus: ką kultūros ministras blogo padarė? Ko trūksta? Kaip jūs galvojate?
V. Dumbliauskas: Čia ne blogas ar geras, čia tokios kategorijos išvis netinka, čia yra kompetencija ir reputacija. Pirmiausia turėtų būti politikas, ministras – tai yra politikas. Partija turėtų... jeigu taip būtų partija, bet tai nėra partija. „Nemuno aušra“ yra Žemaitaičio vardo sąrašas, ir apie jokį partiškumą kalbėti net neverta.
Ta prasme, jis nei blogo, nei gero, jis tiesiog netinka toms pareigoms. Tai tas pats, kaip į gatvę išėjus paimti bet kokį panašaus amžiaus vaikiną ir sakyti: būsi kultūros ministru. Čia problema, kad tiesiog įžeidžia visa ta kultūros bendruomenę, kadangi jie pripratę, kad kultūros ministru turi būti žmogus arčiau kultūros.
Yra buvę įvairių žmonių, tuos postus tampė, ir tikrai jie nepadarė gėdos, o čia yra tiesiog trolinimas. Manau, kad Žemaitaitis tyčia išsiuntė savo „brolius“ patyčioms. Dabar šaipysis, matote, jau ieško jo visokių nuodėmių, visokių filmuotų kadrų.
Išlenda jo dainavimai, gana keisti ir taip toliau. Šokimas nuogam... žodžiu, rodo kažkur portaluose. Gaila savotiškai to jauno žmogaus, nes jis jau taps patyčių objektu, ir paskui su juo nekalbės, jis bus smerkiamas. Žodžiu, čia Žemaitaičio įsidirbinėjimai.
O dėl tų performansų, kaip jūs vertinate tai, ką matėte? Ir tie šokiai prie kubilo. Ką jie rodo apie ministrą?
V. Dumbliauskas: Mano galva, griežtai manau, kad tokių dalykų nereikėtų rodyti – čia yra privatus žmogaus gyvenimas. Vis dėlto turėtume brėžti ribą, tai buvo privatus kažkoks baliukas, nežinau, kas ten vyko, bet vis tiek tai yra privatu, ne vieša.
Ir mes visi turime privačių reikalų, privatų gyvenimą. Gal turime privačių baliukų su draugais, atsipalaiduojame. Tokie dalykai, mano galva, nėra gerai. Nereikėjo to išviešinti, nes Adomavičius netinka ministru ne dėl to, kad jis šoko nuogas, bet dėl to, kad jis nekompetentingas, neturi jokios reputacijos, jokios pagarbos – jis tiesiog yra tuščia vieta.
Kaip jūs, gerbiamas Ignai, vertinate tai, ką mes matome – Vyriausybės formavimo procesą, kurį kiti vadina balaganu, kiti cirku?
I. Kalpokas: Iš tikrųjų, be tam tikro sarkazmo vertinti šitos situacijos turbūt neišeina, nes visų pirma, tai yra apie mus, ir mums turėtų skaudėti. Ką mes labai aiškiai matome, ypač kalbant apie tas tris paskutines ministrų pozicijas, tai kad įvyko natūriniai mainai, kur Nausėda galvojo, kad sužaidė labai gudrų žaidimą.
Išsaugojo savo turbūt antrą mylimiausią ministrą po Budrio – tai yra energetikos ministrą. Na, o kitos dvi kandidatūros, atrodė, kas čia tokio gali nutikti? Bet kuomet su Žemaitaičiu galvoji, kas čia blogo gali nutikti, tai visada nutinka blogiau, negu galvoji.
Ypač kultūros ministro kandidatūra, o dabar jau ir esamas ministras, tikrai tai yra situacija, kuri neįsivaizduojama normalioje valstybėje, kuri gerbia savo piliečius. Aš manau, kad tai yra pasityčiojimas iš mūsų visų, deja, pasityčiojimas ir iš paties žmogaus, kuris buvo pastatytas visiškai ne į savo vietą.
Iš esmės, normaliomis aplinkybėmis būtų užtekę vieno iš tų dviejų dalykų: arba šitos jau legendinės spaudos konferencijos Prezidentūroje, arba paviešinto įrašo su striptizo elementais ir griebiant moterį už galvos oralinio sekso imitavimui, kad bet kurio norinčio tapti politiku karjera ne tik būtų palaidota, bet ir būtų pakišta po sarkofagu, kaip Černobilyje.
Tai yra tikrai elgesys, kuris nėra deramas, nėra įsivaizduojamas politikui, ypač kultūros ministrui. Aš galbūt šiek tiek prieštaraučiau dėl to, ar iš tikrųjų čia derėjo viešinti tą įrašą. Man atrodo, taip, tai yra privataus gyvenimo dalis, bet žmonės, kurie eina į politiką, jie turi susitaikyti su tuo, kad jie privataus gyvenimo beveik nebeturi, ir tai, kas anksčiau buvo privatu, gali tapti visuomenės susidomėjimo objektu. Šiuo atveju tai, ką mes pamatėme, yra tiesiog atviras pasityčiojimas.
