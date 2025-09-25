Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas imasi ratifikuoti oro susisiekimo sutartį su Saudo Arabija

2025-09-25 16:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 16:41

 Seimas po pateikimo pritarė siūlymui ratifikuoti oro susisiekimo sutartį tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos.

Naujojo išvykimo terminalo masinis testavimas. ELTA / Ervin Rauluševičius

 Seimas po pateikimo pritarė siūlymui ratifikuoti oro susisiekimo sutartį tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos.

0

Parlamentui galutinai pritarus Susisiekimo ministerijos siūlymui, tarp šalių būtų plėtojamas dvišalis bendradarbiavimas oro susisiekimo srityje, sudarytos sąlygos tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos vykdyti reguliarius skrydžius.

Anot ministerijos, projektas reglamentuoja ne tik reguliarių oro linijų bendrovių skrydžių organizavimą, leidimų išdavimą ir atšaukimą, bet ir tarifų taikymą, aviacijos saugumą, skrydžių saugą, pažymėjimų ir licencijų pripažinimą, antžeminių paslaugų teikimą bei orlaivių nuomą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pateikimo už projektą ketvirtadienį balsavo 51 parlamentaras, susilaikiusių ar prieštaraujančių nebuvo.

Lietuvos ir Saudo Arabijos Vyriausybės susitarimą pasirašė 2024 m. gruodžio mėnesį, Europos Komisija (EK) šių metų balandį sutartį patvirtino.

Susitarimą, kad jis įsigaliotų, ratifikuoti turės ir Saudo Arabija.

