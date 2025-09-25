Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas patvirtino rudens sesijos darbų planą: jame beveik 450 teisės aktų projektų

2025-09-25 14:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 14:53

Seimas, ketvirtadienį rytiniame plenariniame posėdyje patvirtinęs socialdemokratės Ingos Ruginienės Vyriausybės programą, popiet apsisprendė ir dėl savo būsimų rudens sesijos darbų.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

Seimas, ketvirtadienį rytiniame plenariniame posėdyje patvirtinęs socialdemokratės Ingos Ruginienės Vyriausybės programą, popiet apsisprendė ir dėl savo būsimų rudens sesijos darbų.

0

Jame – beveik 450 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 122, prezidentas Gitanas Nausėda – 5, Seimo nariai ir frakcijos – 258 teisės aktų projektus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tradiciškai rudens sesijoje Seimas didelį dėmesį planuoja skirti kitų metų valstybės biudžeto svarstymui ir tvirtinimui.

Parlamentarai ketina imtis įstatymų projektų, kuriais siekiama stiprinti visapusišką gyventojų saugumą, mažinti socialinę atskirtį bei skurdą, gerinti viešųjų paslaugų kokybę. 

Bus sprendžiama, kaip plėsti medicininių paslaugų prieinamumą, reglamentuoti nuotolines gydytojų konsultacijas.

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimais siūloma didinti atlyginimų koeficientus akademiniams ir neakademiniams darbuotojams. Didesnis darbo užmokestis, atsižvelgiant į MMA didėjimą nuo 2026 m., turėtų pasiekti ir biudžetinių įstaigų darbuotojus. Sesijos metu ketinama keisti socialinių išmokų bazinių dydžių indeksavimo tvarką.

Parlamentarai planuoja sugrįžti prie Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisų, kurios padidintų nedarbo draudimo išmokų trukmę priešpensinio amžiaus asmenims. Beje, siekiant mažinti pensininkų skurdą, prezidentas pasiūlė svarstyti įstatymų pakeitimus, įtvirtinančius papildomą pensijų indeksavimo mechanizmą.

Vyriausybė savo inicijuotais projektais siekia skatinti gynybos ir saugumo pramonės plėtrą Lietuvoje, stiprinti žvalgybos institucijų įgaliojimus. Parlamento darbotvarkėje taip pat turėtų atsirasti siūlymai sudaryti teisines prielaidas naujam poligonui įsteigti.

Aplinkos apsaugos srityje numatoma trumpinti kontrolės procedūras, stiprinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias.

Statybų įstatymo pakeitimais ketinama užtikrinti statybos procesų skaidrumą, mažinti administracinę naštą ir tikslinti statybos dalyvių pareigas ir atsakomybes. 

Seimas planuoja apsispręsti ir dėl asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos mokyklose.

Ketvirtadienį už nutarimą, kuriuo patvirtinta rudens sesijos darbų programa, balsavo 65 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 27 parlamentarai susilaikė. 

ELTA primena, kad Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Rudens sesijos metu, nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d., planuojama surengti 44 posėdžius. Iš jų 3 bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms.

